PREZZO DA LECCARSI I BAFFI, per questa friggitrice ad aria Tristar

Riscopri il gusto di mangiar sano, con la friggitrice ad aria Tristar. Corri ad acquistarla, solo su Amazon!

Chi lo dice che il gusto passa sempre e solo dal fritto? In cucina, rivoluziona il tuo modo di pensare il piatto, ed affidati alla funzionalità della friggitrice ad aria Tristar. Un prodotto così conveniente non lo hai mai visto, perché ora è in offerta su Amazon, a soli 104,99€. Fidati che, una volta provata, capirai che questo è un investimento che vale la pena fare. La tua tavola avrà un aspetto diverso, e più salutare.

Contrariamente alle altre friggitrici ad aria in commercio, quella Tristar ha le sembianze di un mini fornetto. Il cestello ha la capienza di 10 litri, e ciò ti consente di preparare appetitose ricette per tutta la famiglia.

Porta il sano gusto a tavola, con la friggitrice ad aria Tristar

Il fritto non fritto che non è mai stato così gustoso. Grazie alla potenza di 1800W, avrai in poco tempo dei risultati formidabili. Inoltre, la friggitrice ad aria è uno strumento di risparmio, rispetto al classico forno elettrico, che ha bisogno di essere preriscaldato, e per questo consuma il doppio. La friggitrice, invece, raggiunge subito la temperatura ideale, e cuoce i cibi in pochi minuti.

La friggitrice ad aria Tristar è dotata di un cestello per friggere, 2 griglie, un manico e un vassoio per le briciole. Hai tutto l’occorrente per sbizzarrirti in cucina, e rendere i tuoi pasti leggeri, sani, ma prelibati. Dal dolce al salato, dalla colazione alla cena, questa friggitrice è perfetta per ogni piatto.

Sulla griglia potrai preparare una ricetta, e nel cestello un’altra ancora, così da risparmiare tempo ed energia, e portare in tavola due pasti caldi, appena sfornati, contemporaneamente. Avrai 10 programmi pre-selezionati, in modo tale da avere una guida per ogni tipologia di preparazione.

Approfitta subito dello sconto Amazon, prima che le scorte finiscano, o che l’offerta termini. Perché lasciarti sfuggire la possibilità di risparmiare, su un prodotto di tale qualità?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.