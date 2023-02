PREZZO BOMBA per mouse ergonomico e wireless su Amazon!

Lavorare più velocemente e comodamente? Inizia da subito con il mouse ergonomico e wireless TECKNET che adesso è disponibile su Amazon a soli 11 euro.

Senza fili, durata estrema della batteria, compatibile con qualsiasi pc e laptop.

Con il mouse ergonomico e senza fili non risentirai minimamente del tuo lavoro al pc

Per iniziare ad usare il mouse ergonomico non è necessario installare alcun programma l’unica cosa che devi fare, dopo aver inserito il piccolo ricevitore USB al tuo pc, è quella di selezionare la diversa velocità per il cursore tra 2600 – 2000 – 1600 – 1200 – 800 DPI.

Il mouse wireless per laptop è dotato di una modalità di sospensione automatica intelligente per risparmiare energia, fino a 24 mesi di durata della batteria e un indicatore di batteria scarica. Inoltre questo mouse garantisce una connessione affidabile con una maggiore distanza di lavoro fino a 15 m ed elimina ritardi, interruzioni o interferenze. Un mouse ergonomico grazie a una forma sagomata e un’impugnatura in gomma morbida assicurano un comfort che dura tutto il giorno. E poi questo mouse fornisce un controllo del cursore preciso e intelligente su molti tipi di superficie.

Grazie alla tecnologia TECKNET Co-Link non è necessario ristabilire l’accoppiamento in caso di perdita o spegnimento del segnale. Infine con questo mouse disponi di una compatibilità davvero ampia, difatti è compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS e Linux. Funziona con notebook, Chromebook, PC, laptop, computer e altro ancora.

