PREZZO BOMBA per lo Smartphone ricondizionato in condizioni ECCELLENTI

Potrai risparmiare ben 60 euro sul prezzo di listino e pagare anche in comode rate

Sei in cerca di uno smartphone nuovo dalle alte prestazioni ma non puoi permetterti di spendere un capitale? Un modello ricondizionato è quello che fa per te! Parliamo di dispositivi già usati che vengono formattati, aggiornati con le ultime versioni di software e rimessi in vendita ad un prezzo molto più basso. Ad oggi su Amazon è disponibile in super offerta lo Smartphone Samsung Galaxy S10e ricondizionato con uno sconto top del 14%.

Potrai acquistare il cellulare perfettamente funzionante a soli 339,50 euro, risparmiando sul prezzo di listino quasi 60 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Approfitta dell’offerta al più presto perché, con un prezzo bomba del genere, l’articolo andrà a ruba!

Smartphone Samsung Galaxy S10e ricondizionato: condizioni eccellenti e ottime funzionalità

Lo Smartphone Samsung Galaxy S10e ricondizionato in offerta su Amazon è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon.

Il modello in vendita risulta completamente funzionante ed è in condizioni eccellenti. È in grado di supportare 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. In più, grazie alla memoria espandibile fino a 512 GB, non avrai più preoccupazioni di spazio per i tuoi contenuti multimediali.

Il display Infinity-O Dynamic AMOLED offre una maggiore risoluzione, colori più vividi e un contrasto più elevato. Anche le tue foto risulteranno perfette grazie al set di fotocamere professionali di cui è dotato il dispositivo.

Le condizioni estetiche del cellulare ricondizionato sono eccellenti: lo schermo non presenta alcun graffio e il corpo non ha nessun segno di danno visibile ad una distanza di 30 centimetri. Anche la batteria è perfettamente funzionante e supera l’80% di capacità rispetto a quella in dotazione nei nuovi modelli.

Non perdere tempo e approfitta dell’offerta bomba Amazon: ad oggi lo Smartphone Samsung Galaxy S10e ricondizionato è acquistabile con uno sconto top del 14%, quindi a soli 339 euro con spedizione gratuita e pagamento rateizzabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.