PREZZO BOMBA per la Dash Cam GKU Full HD

Viaggia sicuro sempre con la Dash Cam GKU che ora puoi acquistare ora su Amazon al piccolo prezzo di 59,99 euro.

Sei uno che viaggia spesso in auto? Vuoi sentirti sempre sicuro mentre stai guidando? Perfetto, ecco quello che fa per te: la Dash Cam GKU Full HD. Oggi acquistandola su Amazon usufruirai dello sconto del 25% e la pagherai solamente 59,99 euro.

Sentiti al sicuro mentre guidi grazie alla Dash Cam GKU

La Dash Cam GKU 2.5K per auto è dotata di obiettivo ad altissima definizione 1600P, grandangolo 170°, sensore ad alte prestazioni e apertura F2.0 ampia osservazione street view a 6 chip.

Questa è praticamente in grado di catturare chiaramente il segnaletica stradale intorno all’auto sia durante il giorno che la notte. La potente telecamera potrà fornirti prove sufficienti in caso di tamponamento o collisione. Inoltre la Dash Cam da cruscotto ti fornisce una varietà di messaggi vocali per aiutarti a conoscere lo stato attuale del registratore. Se la collisione raggiunge il livello del sensore G impostato, questa Dash Cam intelligente lo bloccherà e lo salverà nella cartella del blocco di emergenza.

Utilizzando l’App-JarvisCam dedicata potrai gestire le impostazioni su dispositivi Android/IOS. Puoi scaricare video registrati con qualità 1600P direttamente sul tuo smartphone e anche condividerli facilmente. Facilissima da installare direttamente sul parabrezza con il nastro 3M incluso e la pellicola elettrostatica, in questo modo non danneggerà assolutamente la tua auto. Poi inserire semplicemente la scheda Micro SD nell’apposito slot e collega la telecamera al cavo di ricarica dell’auto. Quando si avvia il motore la Dash Cam si accende e registra automaticamente.

Viaggia sicuro sempre con la Dash Cam GKU che ora puoi acquistare ora su Amazon al piccolo prezzo di 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.