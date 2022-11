PREZZO BOMBA per il Frullatore multiaccessoriato della Braun!

Con un solo mixer ad immersione potrete frullare, tagliare, montare, affettare e sminuzzare alla perfezione

Che siate appassionati di cucina o meno, amerete alla follia il Minipimer MultiQuick 5 Vario della Braun. In occasione della Settimana del Black Friday, il frullatore ad immersione a 21 velocità è acquistabile su Amazon ad un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 52%.

Potrete avere il prezioso elettrodomestico a soli 45,50 euro, anziché 95,00 euro, con spedizione completamente gratuita. Inoltre con l’acquisto avrete accesso ad una promozione speciale che vi permetterà di attivare o estendere gratuitamente il vostro abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it

Il frullatore ad immersione Braun dalle mille funzionalità

Il Minipimer MultiQuick 5 Vario della Braun è un aiutante versatile, comodo e indispensabile in cucina. Grazie ai tanti accessori adattabili ad un solo mixer ad immersione potrete frullare, tagliare, montare, affettare, sminuzzare alla perfezione senza nessuno sforzo.

È dotato di una potenza di 1000 watt e di 21 velocità regolabili con una solo mano tramite una rotella. La sua forma ergonomica è studiata per garantire una facile maneggevolezza in ogni situazione. Inoltre, grazie alla Tecnologia Splash Control previene gli schizzi e fornisce i migliori risultati di miscelazione mantenendo al contempo pulita la cucina.

Il modello in promozione è dotato di una serie di accessori da agganciare con facilità al mixer ad immersione: un comodo bicchiere graduato da 600ml e realizzato in plastica senza BPA; un tritatutto da 500ml per tritare formaggio duro, mandorle o verdure in pochi secondi; una frusta a filo per frullare e montare qualsiasi alimento o crema. In più la Tecnologia PowerBell Plus permette di aumentare la superficie di taglio per rotazione, frullando pezzi grandi e ingredienti duri, attraverso una lama aggiuntiva.

Il nuovo MultiQuick 5Vario è, quindi, ottimo per tutti i tipi di preparazione garantendo la massima potenza e il pieno controllo. In occasione della Settimana del Black Friday, il frullatore ad immersione della Braun è acquistabile su Amazon ad un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 52%: un’occasione davvero imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.