PREZZO BOMBA CON SCONTO DEL 70% sul bundle con 2 Echo Dot!

A poco più di 30 euro potrete acquistare tutto il kit per risparmiare energia e rendere casa più smart

È possibile rendere casa più intelligente ottimizzando il consumo energetico grazie a questo Kit di 2 dispositivi Echo Dot e un Meross Smart Plug. Approfittate oggi della super offerta di Amazon: con il 70% di sconto potrete acquistare tutto il set a soli 34,98 euro anziché 119,97 euro!

Ad un prezzo bomba potrete avere degli altoparlanti di terza generazione che renderanno più smart l’ambiente casalingo adattandosi anche agli spazi più piccoli.

Come ottimizzare il consumo energetico e rendere casa più smart

Questo bundle in super offerta su Amazon è formato da 2 Echo Dot di terza generazione e un Meross Smart Plug, ovvero una presa intelligente con connettività Wi-Fi.

I dispositivi Echo Dot offrono una modalità di risparmio energetico in quanto riducono in modo intelligente il consumo di energia quando i dispositivi associati non sono attivi. Inoltre è possibile controllare i dispositivi per Casa Intelligente con la voce, ad esempio per accendere la luce o regolare un termostato.

Grazie alla connessione con Alexa Voice Service è possibile ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo, le informazioni sul traffico, i risultati sportivi e tutti i brani musicali disponibili. Inoltre Echo Dot dà la possibilità di chiamare immediatamente i dispositivi in un’altra stanza con la funzione Drop In o fare un annuncio ovunque ci sia un dispositivo Echo compatibile.

L’istallazione è semplicissima: basta collegare il dispositivo alla corrente, collegarsi al internet con l’app Alexa e il gioco è fatto. Come tutti gli strumenti Echo, anche questo è progettato per proteggere al massimo la privacy degli utenti. È dotato, infatti, di un apposito pulsante per disattivare i microfoni e c’è anche la possibilità di gestire le proprie registrazioni vocali: possono essere lette, ascoltate o eliminate in qualsiasi momento.

Non perdete tempo ed approfittate oggi della super offerta di Amazon sul Kit di 2 dispositivi Echo Dot e un Meross Smart Plug: con il 70% di sconto potrete acquistare tutto il set a soli 34,98 euro anziché 119,97 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.