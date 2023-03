PREZZO ASSURDAMENTE BASSO per Xiaomi Tablet tavoletta grafica su Amazon!

Costa poco più di 20€ questo incredibile Tablet/Tavoletta Grafica di Xiaomi, che ti permette di prendere appunti e di scrivere in maniera fluida sempre.

Costa poco più di 20€ questo incredibile Tablet/Tavoletta Grafica di Xiaomi, che ti permette di prendere appunti e di scrivere in maniera fluida durante riunioni di lavoro o anche all’università, senza sprecare carta e con un dispositivo che ti permetterà di risparmiare carta e di contribuire alle risorse dell’ambiente! Scoprilo con l’offerta di primavera Amazon!

Adori prendere appunti durante telefonate, riunioni e meeting ma detesti lo spreco di carta? Nessun problema: Ecco la trovata geniale di XIAOMI, che oggi ti viene a costare veramente pochissimo! Il Mi LCD Writing Tablet utilizza una pellicola LCD personalizzata con scrittura blu-verde e un display straordinariamente nitido, combinando l’esperienza di scrittura su carta tradizionale con quella di uno schermo LCD liscio. Facilita la comunicazione nelle discussioni di gruppo. Per disegnare, prendere appunti, scambiare idee e registrare l’input dei membri del team in qualsiasi momento e ovunque.

Grazie alla tecnologia del sensore di pressione ad alta sensibilità e allo schermo LCD liscio e flessibile, lo spessore della scrittura è determinato dalla pressione applicata, quindi più premi sullo schermo, più è spessa la scrittura e viceversa. Utilizza la punta delle dita o altri oggetti per scrivere sullo schermo senza interruzioni o scrivi con lo stilo in dotazione per ottenere prestazioni migliori.

Per questo prezzo così piccolo, vale davvero pena gettarsi: cosa aspetti? Scoprilo subito

Il design sottile rende facile afferrare lo stilo sia per mani grandi che piccole. Lo stilo leggero da 7 grammi può essere utilizzato per periodi prolungati senza causare affaticamento della mano. La punta dello stilo è realizzata in un polimero cristallino termoplastico noto come “super acciaio”, che le conferisce una superficie liscia e una struttura dura e resistente. Consente una scrittura scorrevole e naturale, anche ai bambini.

Acquistalo oggi per sole 21,99€ grazie allo sconto del 27% attivo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.