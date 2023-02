PREZZO AL RIBASSO per il Samsung Galaxy con TRIPLA FOTOCAMERA da 50MP!

Il regalo di San Valentino perfetto per stupire la vostra dolce metà senza spendere un capitale

I ritardatari sono ancora in tempo per stupire la propria dolce metà con un regalo strepitoso di San Valentino ad un prezzo davvero stracciato. Ad oggi su Amazon è disponibile lo Smartphone Samsung Galaxy M13 in offerta top con uno sconto conveniente del 6%.

Potrete acquistare il modello dalle altissime prestazioni a soli 179 euro, da pagare anche in comode rate con Cofidis al check-out. Per farlo arrivare direttamente a casa entro domani basterà attivare in modo gratuito un abbonamento Amazon Prime. In più, procedendo all’acquisto, potrete ottenere un ulteriore sconto del 50% sul prodotto per PC Norton 360 Deluxe. Non c’è tempo da perdere, approfittatene il prima possibile!

Smartphone Samsung Galaxy M13: massime prestazione ad un prezzo minimo

Lo Smartphone Samsung Galaxy M13 vanta prestazioni elevate e, allo stesso tempo, un design minimale e davvero elegante.

Grazie a 64 GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto espandibile per scheda microSD fino a 1TB³, è possibile avere tantissimo spazio a disposizione per archiviare i tuoi momenti preziosi. In più è dotato di un display Infinity-V da 6.6 pollici che, associato alla tecnologia FHD+, cattura ogni dettaglio e rende tutte le immagini super definite, nitide e cristalline. Scattare fotografie impeccabili sarà un gioco da ragazzi grazie alla tripla fotocamera incorporata: la fotocamera Principale da 50MP coglie qualsiasi momento con dettagli nitidi, la fotocamera Ultra-grandangolare può espandere l’angolo di visione, e infine quella di Profondità regola la profondità di campo degli scatti. La batteria super potente da 5.000 mAh assicura una durata infinita per l’intera giornata e copre tutte le attività che si desiderano, dallo streaming alla condivisione passando per i giochi. In più il design elegante è caratterizzato da bordi arrotondati e da un corpo raffinato che lo rendono adatto sia a lui che a lei. Compra ora su Amazon il Samsung Galaxy in offerta Stupite il vostro partner con lo Smartphone Samsung Galaxy M13: ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 6%, quindi a soli 179 euro anche rateizzabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.