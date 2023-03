PREZZI SPACCATI! Su Amazon Mouse LOGITECH MX Master 3S ad un prezzo incredibile!

Acquista su Amazon il nuovo Mouse Logitech MX Master 3s, un gioiello di tecnologia ad un prezzo imbattibile! Non perdere questa occasione!

Le offerte di primavera su Amazon non si fermano più! Sulla nota piattaforma potrai trovare un’immensità di articoli che fanno al caso tuo, ma oggi vogliamo proporvi un accessorio incredibile, il nuovo Mouse LOGITECH MX Master 3S. Su Amazon lo potrai acquistare approfittando di un’offerta favolosa con uno sconto del 27% a soli Euro 97,99.

SUPER OFFERTA SU AMAZON PER MOUSE LOGITECH MX MASTER 3S!

Il nuovo Mouse Logitech MX Master 3s, fornito in colore nero, garantisce un tracciamento su ogni superficie a 8K DPI. Puoi usarlo per lavorare ovunque, anche su vetro grazie al sensore aggiornato a 8000 DPI e funzione regolabile. Inoltre è stato riprogettato dalla casa madre con click silenziosi. Il mouse infatti introduce Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di pressione ma con il 90% di rumore di suono ‘click’ in meno.

Interessante anche la velocità di risposta del controller che è più silenzioso e ad alta velocità e precisione grazie allo scorrimento MagSpeed. Per fare un confronto, è il 90% più veloce e l’87% più preciso e ultra silenzioso delle versioni precedenti.

Il design ergonomico, appositamente studiato per offrirti un impugnatura precisa e gradevole al tatto, garantisce posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale. Meno problemi anche di salute, soprattutto per chi spesso soffre di tendinite o affini.

Puoi personalizzare i tasti e ottimizza il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le App che usi, grazie al software migliorato Logi Options+. E’ inoltre in grado di lavorare su più computer o laptop e trasferire testi, immagini e file dall’uno all’altro, anche quando passi da un sistema operativo Windows a macOS. Le batterie sono già contenute nell’apparecchiatura.

Non farti scappare questa splendida occasione! Il nuovo Mouse Logitech MX Master 3s, con tutte le innovazioni tecnologiche apportate potrà essere tuo grazie alla fantastica promozione offerta su Amazon. Usufruisci dello sconto del 27% ed acquista il prodotto a soli Euro 97,99!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.