Preparati per un CARNEVALE DIVERTENTE MA LOW COST

Acquista ora su Amazon un kit di trucchi di Carnevale formato da ben 28 pastelli a soli 7,30 euro.

Con i trucchi di Carnevale sorprenderai i tuoi bambini! A soli 7,30 euro li trasformerai in tutto quello che desiderano per quella che è per loro la festa più divertente dell’anno. Acquistali ora su Amazon a questo prezzo davvero assurdo.

Trasforma il tuo bambino nel personaggio dei suoi sogni con i trucchi di Carnevale super low cost

Acquistando questa confezione di trucchi di Carnevale riceverai direttamente a casa tua ben 28 pastelli di colori diversi perfetti per la pittura del viso e del corpo. Si tratta di prodotti assolutamente sicuri per i tuoi bambini difatti sono realizzati solo con materiali cosmetici di alta qualità e pigmenti per uso alimentare. È delicato sulla pelle e non provoca prurito o irritazione della pelle.

Questo set di trucchi per la pittura del viso ti consente di creare delle vere e proprie opere facciali grazie anche alla vasta scelta di colori. Inoltre questi pastelli non macchiano e sono facili da pulire. Difatti per rimuovere il trucco dovrai semplicemente pulire la parte prima con un tovagliolo di carta e poi lavare normalmente con sapone e acqua tiepida. Si tratta poi di un prodotto multifunzione che adesso userai per Carnevale ma che poi potrai usare anche per Halloween oppure come gioco per intrattenere i più piccoli per esempio ad una festa di compleanno.

Rendi la festa in maschera del tuo bambino davvero speciale con i trucchi di Carnevale. Acquista ora su Amazon un kit formato da ben 28 pastelli a soli 7,30 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.