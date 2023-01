PREPARATI, oggi un dispositivo Apple CROLLA di prezzo! Scopri quale

Apple ti sta chiamando: corri su Amazon a vedere la bomba tech del giorno!

Stavi aspettando da così tanto tempo questo momento, non è vero? Oggi, quel momento è finalmente arrivato. Non dovrai più aspettare quel giorno, il computer dei tuoi sogni è pronto per sorprenderti davvero. Oggi, se corri su Amazon troverai l’iMac di Apple ad un prezzo assurdo. In offerta a 1499€.

No, non è per niente un sogno, è la verità! Oggi potrai davvero cambiare il tuo vecchio pc per un pc da veri brividi. Se vai ora su Amazon potrai accaparrarti l’offerta. Trovi l’iMac ad un prezzo folle, con tanto di sconto del 17%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il pc ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Vedrai che al pagamento finale, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple ti sta chiamando: corri su Amazon a vedere la bomba tech del giorno

No, non dovrai più solo sognare l’iMac, oggi potrai averlo sulla scrivania di casa tua. Ti basta correre ora su Amazon e vedere per credere. Un’offerta a cui non riuscirai a resistere, vai a vedere ora ti cosa sto parlando.

Questo modello unico nel suo genere, dal colore azzurro come il cielo. Si tratta di un prodotto meraviglioso, dal design lineare e perfetto per qualsiasi ambiente. Dal coinvolgente display Retina 4,5K da 24. Con un’ampia gamma cromatica e una luminosità di 500 nit.

Dai colori brillanti e dal design sottile e preciso. Si parla di soli 11.5 mm di spessore. Dispone di una videocamera FaceTime HD a 1080p con tanto di processore ISP del chip M. Possiede anche tre microfoni in array di ottima qualità e anche sei autoparlanti per un suono preciso, ricco e di altissima qualità.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica nel suo genere. Accaparrati l’iMac dei tuoi sogni, con tanto di sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.