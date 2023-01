Prepara piatti più sani e nutrienti con la PENTOLA SLOW COOKER

La cottura lenta e a bassa temperatura renderà le pietanze anche più saporite: provare per credere!

Se avete cominciato l’anno nuovo all’insegna di un’alimentazione più sana ed equilibrata, non può mancarvi questa Pentola Slow Cooker marcata Electrolux, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto incredibile del 30%.

Potrete acquistare l’articolo preziosissimo in cucina a soli 69,99 euro, risparmiando ben 30 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Come cucinare in modo sano con la Pentola Slow Cooker

La cottura lenta e a bassa temperatura è un metodo antico per cucinare in modo più sano in quanto consente di trattenere le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti, rendendo i piatti più saporiti.

La Pentola Slow Cooker marcata Electrolux ad oggi in offerta su Amazon è dotata di una casseruola removibile in ceramica da 6,6 litri che può essere comodamente lavata in lavastoviglie e, in caso, anche utilizzata in forno. Il coperchio, invece, è in vetro e permette di controllare la cottura in qualsiasi momento fino alla degustazione dei piatti.

La modalità di utilizzo è semplicissima: grazie ad un display con comandi Touch è possibile programmare facilmente la modalità di cottura preferita e visualizzare il tempo rimanente alla fine della preparazione. Cucinare qualsiasi piatto sarà più semplice che mai anche sfruttando i programmi di cottura predefiniti in dotazione: Low/Medium/High – Zuppe – Buffet – Keep Warm.

Inoltre non dovrete più sorvegliare la cottura delle preparazioni che necessitano di tempi lunghi per cuocersi in quanto basterà inserire tutti gli ingredienti nella pentola ed accendere il dispositivo: a fine cottura la Slow Cooker entrerà automaticamente in modalità “Mantenimento calore” e la pietanza sarà pronta per essere gustato in qualsiasi momento.

