Prenditi cura della tua pelle, con Skin Scrubber in PROMOZIONE

Skin Scrubber di ANLAN è lo strumento perfetto per la cura della pelle: idrata, pulisce, esfolia, rigenera

Il nostro corpo è la nostra casa, e la pelle costituisce le pareti dell’abitazione. Puoi prenderti cura di essa anche a casa tua, con gli strumenti giusti. Uno di questi è quello creato da ANLAN, in offerta ora su Amazon a soli 27,53€, con l’acquisto periodico. Si tratta dello Skin Scrubber, perfetto per la pulizia del tuo viso.

Acquista su Amazon questo fantastico strumento, e non te ne pentirai. Già dopo il primo utilizzo, vedrai la tua pelle migliorata. Se non vuoi scegliere l’acquisto periodico, ma vuoi comunque acquistare lo Skin Scrubber, puoi risparmiare con il coupon Amazon del 10%.

Skin Scrubber ANLAN, una garanzia nel mercato del benessere

Il dispositivo utilizza gli ultrasuoni, ed è progettato per la pelle acneica, la pelle grassa, per pori grossolani e per pelle ruvida. Con fino a 24.000 al secondo, le vibrazioni ultrasoniche ad alta frequenza, efficacemente nano-medie, migliorano il potere pulente. È in grado di rimuovere in modo sicuro punti neri e bianchi, il grasso e i residui di trucco, ma migliora anche le rughe, equilibra e deterge la pelle del viso. Una delle raccomandazioni principali è quella di utilizzare lo Skin Scrubber con viso bagnato, perché le vibrazioni potrebbero causare un attrito con la pelle secca e causare ustioni.

È uno strumento multitasking, che tratta la tua pelle a tuttotondo, donandole un aspetto nuovo, fresco, pulito, a qualunque età.

Potrai scegliere tra 3 modalità: ion +, ion –, e modalità EMS. Con la prima, potrai esfoliare la pelle e pulirla a fondo. Per la modalità ion-, ti basterà applicare la tua essenza normale sul viso, e poi muovere delicatamente la spatola dal centro del viso, spostandoti verso l’esterno, spingendo il prodotto più in profondità nella pelle. La modalità EMS, invece, rinnova le cellule della pelle, previene l’invecchiamento e combatte i segni dell’età, donando al viso un aspetto più sano, e sodo.

Lo Skin Scrubber è uno strumento professionale, che non ha nulla da invidiare a quelli dei centri estetici. La più grande comodità è che potrai prenderti cura della tua pelle senza spostarti da casa, in ogni momento della giornata. La ricarica USB di circa 2 ore è disponibile per l’uso wireless fino a 80 minuti. Ciò vuol dire che puoi portare lo strumento sempre con te, per non rinunciare ad una coccola neanche quando sei in vacanza, o fuori per lavoro.

Acquista lo Skin Scrubber ANLAN, e prenditi cura della tua pelle, direttamente a casa. Dedica del tempo della tua giornata ad una beauty routine, e vedrai i miglioramenti già dopo alcuni giorni. Approfitta ora dell’offerta Amazon, e risparmia.