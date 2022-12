Prenditi cura dei tuoi piedi direttamente a casa tua, con l’idromassaggiatore plantare in OFFERTA

L'idromassaggiatore plantare HoMedics è perfetto per chi ama rilassarsi con una massaggio ai piedi, dopo una lunga giornata

Quante volte, dopo una giornata estenuante, avresti avuto voglia di un massaggio ai piedi? Ora, con l’idromassaggiatore plantare HoMedics, in sconto su Amazon a soli 26,99€. Approfitta della promozione, ad acquistalo a quasi la metà del prezzo di partenza. Può essere anche un’ottima idea regalo per questo Natale.

L’idromassaggiatore piedi HoMedics è progettato per lenire i piedi affaticati per un pediluvio termale rilassante direttamente a casa tua. Fare un pediluvio in casa è un buon modo per rilassarsi dopo una giornata intensa; con i piedi a mollo, potrai ridurre l’ansia e lo stress

La spa a casa tua, con l’idromassaggiatore HoMedics

Piedi lisci e pelle meno ruvida con la pietra pomice esfoliante inclusa nella confezione del massaggiatore portatile, sicuro e facile da usare. Se vuoi stare a lungo con i piedi a mollo, il massaggiatore vibrante HoMedics Bubblemate ha la funzione di mantenimento della temperatura dell’acqua.

Grazie all’ampio spazio della pedana, il massaggiatore si adatta sia ai piedi piccoli che a quelli grandi. La pietra pomice aiuta ad ammorbidire e lenire i piedi ruvidi grazie all’azione esfoliante. Siediti e rilassati, grazie al massaggio tonificante con bolle.

Acquista questo fantastico idromassaggiatore plantare. Già dopo il primo utilizzo, non potrai più farne a meno. Ricevilo ora, direttamente a casa, con uno sconto quasi pari al 50%. Acquistandolo ora, arriverà prima di Natale. Fai e fatti un regalo, e goditi l’esperienza di relax direttamente a casa tua. E’ pratico e comodo, e puoi portarlo nella stanza che vuoi, perché non è ingombrante, e la sua resa è ottimale.