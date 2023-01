Prenditi cura dei tuoi capelli in modo naturale con il kit Omia

Ormai è indiscusso che per avere capelli sani è necessario usare i prodotti giusti. Ogni tipologia di capello deve essere trattato in modo specifico con prodotti specifici e soprattutto di qualità. Se desideri avere capelli non solo belli ma anche sani il kit Omia è quello che fa per te. Acquistalo ora su Amazon con il 23% di sconto. Pagherai il kit, che comprende 3 prodotti, solo 10,87 euro.

Il kit per la tua routine haircare Omia si compone di 3 prodotti eco bio:

fisio shampoo eco bio

maschera capelli

gel con aloe vera del Salento.

Kit Omia: la natura mette a disposizione i suoi ingredienti migliori per la cura naturale dei tuoi capelli.

Il kit Omia per la cura dei tuoi capelli ha un’azione fortemente idratante ed è adatto a coloro che lavano la propria capigliatura con lavaggi molto frequenti. L’ingrediente principale di questi prodotti è l’aloe vera del Salento. Questa viene lavorata a freddo entro 2 ore dalla raccolta, tale modalità riduce l’ossidazione e preservandone intatti tutti i principi attivi idratanti e nutritivi.

Ecco nel dettaglio quello che arriverà a casa tua acquistando questo set:

il fisio shampoo eco bio con Aloe del Salento, da 200 ml, si tratta di un detergente specifico idratante e equilibrante, studiato per capelli normali che aiuta a preservare l’equilibrio del cuoio capelluto.

il gel concentrato con il 98% di aloe vera lenitivo ed idratante, da 150 ml, ottimale come trattamento di primo intervento per persone con pelle secca e delicata. Perfetto da usare sia sulla pelle del corpo che sui capelli.

la maschera, da 250 ml, che nutre, districa e ristruttura i capelli fino alle punte, tutto questo senza però appesantirli.

Usare questi prodotti nella propria routine di cura dei capelli significa avere capelli puliti, luminosi, idratati e morbidi al tatto, grazie al fantastico potere idratante ed equilibrante dell’aloe vera del Salento. Tutti i prodotti del marchio Omia sono privi di siliconi. In particolare la maschera, oltre che di siliconi, è anche priva di coloranti sintetici e peg, il gel è privo di alcol e profumi e contiene aloe vera per il 98%, infine lo shampoo ha lo 0% di peg e sles.

Prenditi cura dei tuoi capelli con i prodotti giusti. Acquista ora su Amazon il kit Omia con lo sconto del 23% e pagherai ben 3 prodotti solo 10 euro.

