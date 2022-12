Pranzo di Natale: i PREZIOSI consigli di Cannavacciuolo

Non perdete l'occasione di stupire i vostri invitati con un menù da vero chef!

Volete stupire tutti gli invitati alla vostra tavola di Natale con un menù davvero speciale? Basterà seguire i consigli che lo chef pluripremiato Antonino Cannavacciuolo ha raccolto nel suo libro "Il pranzo di Natale. I piatti delle feste e la cucina degli avanzi".



Menù di Natale perfetto con il libro di ricette di Cannavacciuolo

“Il pranzo di Natale. I piatti delle feste e la cucina degli avanzi” scritto da Antonino Cannavacciuolo è il vademecum da seguire nella preparazione del menù delle ricorrenze più importanti dell’inverno. Grazie ai consigli dello chef la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro saranno occasioni davvero indimenticabili.

Nel suo libro il cuoco napoletano apre le porte della sua cucina di Villa Crespi proponendo cinque ricette tradizionali rivisitate e rese uniche dal suo tocco unico ed inimitabile. Non mancheranno ottimi escamotage e diversivi per recuperare gli avanzi in modo creativo e gustoso così da limitare al massimo gli sprechi di cibo.

I menù descritti includono i cavalli di battaglia del maestro che riesce ad esplorare ed unire culture gastronomiche regionali differenti e molto varie. Si parte dall’antipasto, che non poteva che comprendere anche gli squisiti “crostini con sugo di fegatini”, passando per primi, secondi e dolci.

Insomma, non perdete l'occasione di stupire tutti i vostri invitati con un vero e proprio menù da grande chef! Il libro di Antonino Cannavacciuolo "Il pranzo di Natale. I piatti delle feste e la cucina degli avanzi"

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.