Power Bank iper sottile per smartphone IMPORTANTE SCONTO

Mai più telefoni spenti per la batteria scarica grazie a questa power bank ultrasottile da 10800mAH con torcia integrata e display LCD, oggi con il 25% di sconto su Amazon. Non lasciartela sfuggire.

Mai più telefoni spenti per la batteria scarica grazie a questa power bank ultrasottile da 10800mAH con torcia integrata e display LCD, oggi con il 25% di sconto su Amazon. Non lasciartela sfuggire.

È innegabile: rimanere con la batteria del cellulare scarica quando si è in viaggio o in un’occasione in cui si è lontani da casa è davvero stressante. Per ovviare a questo probabile inconveniente, è sempre bene avere con sé una power bank: Amazon te ne propone una davvero fantastica da 10800mAh, iper sottile e compatta, adatta ad essere trasportata in borse e zaini di qualsiasi dimensione o anche nella tasca della giacca e del pantalone. La power bank è compatibile con tutti gli smartphone, come ad esempio Samsung, iPhone, Nexus, LG e tanto altro ancora.

Di colore nero e con display LCD per verificare lo stato della ricarica residue, questa power bank è dotata anche di una torcia per illuminare stanze o strade al buio. A differenza della maggior parte dei caricabatterie presenti sul mercato che dispongono solo di un ingresso USB C, questa power bank portatile è dotata di una porta USB-C In & Out, che soddisfa le esigenze degli utenti abituati a utilizzare cavi dati USB-C.

Visualizzazione Precisa Della Percentuale di Potenza a LED

All’acquisto riceverai la power bank, 1 cavo USB C e 1 manuale di istruzioni. La power bank utilizza materiali di alta qualità e batterie ai polimeri di litio, e nella parte anteriore presenta un display per una visualizzazione precisa della percentuale di carica, fornendo informazioni anche sul livello di energia rimanente all’interno della power bank.

Solo 14,96€ grazie al coupon del 25% da applica in pagina, contro i canonici 20€ di listino. Acquista subito la tua power bank super sottile per non rimanere mai senza batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.