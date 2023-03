Power Bank per Ricarica Rapida a BUON prezzo su Amazon

Power Bank per Ricarica Rapida super compatto da trasportare anche in tasca, ora in sconto su Amazon.

Se sei alla ricerca di un dispositivo per la ricarica dei tuoi dispositivi, allora il nuovo Power Bank per Ricarica Rapida potrebbe essere la soluzione perfetta per te, soprattutto ora che è possibile applicare un coupon del 5% su Amazon.

Questo power bank offre prestazioni superiori rispetto alla media, grazie alla sua tecnologia avanzata e all’innovativo display LCD che mostra il livello della batteria e lo stato di ingresso e uscita.

Power Bank ultra rapido e compatto per le tue tasche

Questo Power bank rispetta gli standard europei in materia di sicurezza, quindi puoi tranquillamente portarlo con te anche in aereo senza preoccupazioni.

Grazie alla tecnologia IC di controllo intelligente, non dovrai mai preoccuparti di danni dovuti a cortocircuito, sovracorrente, sovratensione o sovraccarico.

La ricarica ultra rapida è garantita dalla combinazione di tecnologie di ultima generazione come PD3.0 e QC4+.

Questo significa che il tuo iPhone può essere caricato dal 0% all’80% in circa 35 minuti, con una velocità di ricarica 3 volte maggiore rispetto ai modelli tradizionali.

Inoltre, il power bank può caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, il che lo rende un dispositivo davvero versatile.

A differenza della maggioranza dei power bank, questo modello è in grado di caricare anche dispositivi di piccole dimensioni come smartwatch e cuffie Bluetooth, grazie alla sua capacità di caricare a bassa corrente.

Oltre al power bank, che ha una capacità di 26.800 mAh, il prodotto include anche un cavo micro-USB e un manuale per l’utente. Inoltre, l’azienda madre offre una garanzia di sostituzione di 24 mesi.

Il Power Bank per Ricarica Rapida è un ottimo dispositivo per caricare rapidamente il tuo smartphone e altri dispositivi, senza dover spendere grandi cifre.

Se sei interessato, puoi approfittare dell’offerta limitata su Amazon e acquistare questo prodotto a un prezzo scontato.

