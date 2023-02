Potenti prestazioni e consumi ridotti, grazie a Lenovo

Il nuovo Lenovo IdeaPad Gaming 3, con processore intelligente, è tutto ciò di cui hai bisogno per le tue giornate da vero gaming

Se sei un amante dell’elettronica, non può di certo sfuggirti un’offerta del genere. Si tratta del Lenovo IdeaPad Gaming 3 a soli 999,00€. Dove? Su Amazon, ovviamente. L’offerta che ti propone il prodotto scontato del 23%, ti aspetta sul sito, ma non dura per sempre, quindi affrettati, ed approfittane ora.

Questo è lo strumento adatto per chi, non solo è appassionato di elettronica, ma è anche patito di gaming. Infatti, grazie al potente processore Intel Core di dodicesima generazione 8C, il notebook ti garantisce prestazioni impeccabili e da veri professionisti.

Lenovo IdeaPad Gaming 3, la tecnologia del futuro

Grazie al sistema di raffreddamento rapido, supportato dalla presa d’aria della tastiera a tutti i livelli, otterrai una migliore ventilazione, e il PC eviterà di surriscaldarsi anche dopo ore di utilizzo. La velocità di ventilazione superiore migliora del 20% le prestazioni rispetto alla generazione precedente. Inoltre, non devi pensare la ventola come uno strumento rumoroso, che ostacola il tuo momento di intrattimento, perché il sistema di raffreddamento è silenziosissimo, e non disturba affatto. La tastiera da gaming di Lenovo dispone di controlli multimediali e un tastierino numerico con retroilluminazione RGB a 4 zone opzionale. Il design è elegante, leggero e compatto, per essere trasportato ovunque tu voglia. Lenovo è un leader nel settore di elettronica e PC, e questa offerta Amazon ne è la conferma, perché il sito ti sta dando l’opportunità di risparmiare su uno dei prodotti più funzionali ed innovativi, in vendita sul mercato. Acquista il Lenovo IdeaPad Gaming 3 su Amazon

Finalmente, potrai sfoggiare le tue doti da gaming, scegliere il tuo gioco preferito, e fare una super maratona, grazie alle prestazioni del nuovo Lenovo IdeaPad Gaming 3, un vero gioiellino per chi ama questo tipo di intrattenimento. Non perdere lo sconto Amazon, e risparmia sull’acquisto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.