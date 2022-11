Posate in Bambù: rispetta l’ambiente spendendo POCHISSIMO

Il Kit di Posate in Legno Bianco con cui elimini la plastica ed aiuti l'ambiente.

Cambiando le nostre abitudini quotidiane, insieme, possiamo fare la rivoluzione. Ad esempio, quanta plastica utilizziamo giornalmente? Sai quanto sia difficile smaltire dall’ambiente la plastica nei decenni? Allora acquista subito il Set di Posate in Legno Bianco Biodegradabile, Usa e Getta. Puoi trovare questo fantastico prodotto adesso su Amazon a soli 25,00 euro e puoi anche approfittare dell’11% di SCONTO.

Le Posate in legno Bianco della NatureTech sono in una confezione da 300 pezzi, suddivisi in 100 Cucchiai, 100 Forchette, 100 Coltelli. Queste set di posate è Ecologico, Biodegradabile, Compostabile e 100% Naturale.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Il Set di Posate in Legno che rispetta l’ambiente

Questo Kit di Posate è la perfetta soluzione se vuoi dare un reale contributo a favore dall’ambiente, essendo sia le posate che la confezione totalmente biodegradabili. Queste posate sono in legno di Betulla, quindi sono molto resistenti, resistono fino a 125 gradi, ed hanno un’ottima robustezza.

Sono state lavorate con grande attenzione dalla NatureTech, non hanno schegge e non influenzano il sapore. Sono quindi conformi per l’uso alimentare e garantiscono qualità e sicurezza. Hanno un design molto accurato ed elegante, l’ideale se vuoi far coesistere sostenibilità ed eleganza. La confezione pesa solo 900 grammi, quindi le posate sono anche molto leggere e facili da utilizzare.

Desideri contribuire e provare a salvare il nostro pianeta? Vuoi cogliere adesso una grande opportunità? Allora acquista subito il Kit di Posate in Legno Bianco Ecologico, Biodegradabile, Compostabile e 100% Naturale. Anche tu puoi fare la differenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.