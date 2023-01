PORTE sicure e sonni tranquilli con questa SERRATURA SMART

Porte sempre più sicure e protette con questo smart door lock. Oggi, lo trovi ad un prezzo top su Amazon.

Sei sempre in agitazione quando vai a dormire e vuoi sentirti sempre di più al sicuro? Vuoi fare sonni tranquilli ed avere le porte di casa sempre protette? Oggi, puoi trovare questa serratura intelligente di Moes ad un prezzo mai visto prima, in offerta su Amazon a 179,99€.

Se stavi cercando un buon modo per dormire tranquillo e senza pensare che qualcuno possa entrare in casa tua, oggi puoi provare questa smart lock. In offerta su Amazon, con tanto di coupon di 50€. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungere il prodotto al carrello. Poi al momento del pagamento finale, risulterà scontato automaticamente dal sito.

Porte sempre più sicure e protette con questo smart door lock

Dormi più tranquillo con questo smart door lock. Non avrai più l’ansia costante che qualche ladro possa entrare in casa tua, o di non aver chiuso bene le porte. Così potrai conoscere sempre lo stato attuale della tua porta.

Questo dispositivo potrà essere controllato tramite l’app Tuya smart life, che ti avviserà e registrerà ogni momento la tua casa. In pratica tu potrai bloccare e sbloccare le serrature delle tue porte tramite un click. Grazie all’app potrai controllare tutto in tempo reale.

Potrai sbloccare le porte in diversi modi, con ben due metodi. Ma non solo, potrai impostare anche lo sblocco temporaneo delle porte di casa tua. Potrai anche creare chiavi per gli ospiti o gli amici che stanno per raggiungere casa tua. Chiavi, che quando vorrai, verranno eliminate automaticamente.

Se stavi cercando un’ottima serratura smart, questa fa proprio al caso tuo. Aspetti ospiti? Amici? Puoi creare delle chiavi per farli accedere senza doverci essere tu per forza ad aprirgli. Oggi, trovi la smart door lock ad un prezzo mai visto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.