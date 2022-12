Portatile Acer alte prestazioni ad un PICCOLO PREZZO

Caratteristiche uniche lo rendono un prodotto eccezionale e ad un prezzo così basso non puoi proprio fartelo scappare. Acquista ora su Amazon il portatile Acer Aspire 3.

Oggi il computer è fondamentale per svolgere qualsiasi tipo di attività, lavoro, studio e molto altro. Per questo motivo è necessario disporre di un pc che abbia alte prestazioni. Se stai pensando di cambiare il tuo vecchio computer ma disponi di un piccolo budget abbiamo quello che fa per te: il portatile Acer Aspire 3 A315-58-36BT. Puoi acquistarlo ora su Amazon usufruendo di uno sconto del 27%.

Grazie a questa offerta in pratica ti costerà solamente 399 euro. Quest notebook leggero e sottile ha un design molto professionale ed è progettato per offrire un’elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 9 ore.

Portatile Acer Aspire 3, un piccolo prezzo per un prodotto dalle ottime caratteristiche

Il PC portatile Acer Aspire 3 dispone di un potente processore Intel Core i3 di 11esima generazione, di un display da 15,6 pollici Full HD, di una scheda grafica Intel UHD, con 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB e 256 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi tipo di attività.

Rimani sempre connesso con il segnale wireless forte e stabile di questo PC, grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac). Questo consente funzioni avanzate nelle videochiamate. E poi Aspire 3 include una webcam HD con ben due microfoni. Inoltre sono presenti porte per qualsiasi tipo di necessità. Qualunque sia la periferica da collegare con il notebook Acer Aspire 3 hai a disposizione un’ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI.

Con Windows 11 e un menu Start ridisegnato hai nuove possibilità per rimanere sempre in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell’informazione. Questo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente tutto quello che vuoi con il tuo nuovo portatile Acer.

Tutte queste caratteristiche lo rendono davvero unico e ad un prezzo così basso non puoi proprio fartelo scappare. Acquista ora su Amazon il portatile Acer Aspire 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.