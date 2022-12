Portafoglio ecologico in sughero: il regalo ORIGINALE E GREEN da fare a Natale

Oltre ad essere interamente sostenibile, il modello garantisce la massima sicurezza schermando tutte le vostre Carte Contactless

Voglia di regalare qualcosa di veramente utile ma al contempo super sostenibile? Abbiamo il prodotto che vi lascerà a bocca aperta! È il Portafoglio in ecopelle ecologico in sughero marcato Money Smart ad oggi disponibile su Amazon ad un prezzo imbattibile.

Si tratta di un accessorio originale, sicuro ed interamente ecologico. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna in uno dei punti di ritiro adibiti.

Il Portafoglio in ecopelle ecologico prodotto in sughero

Portafoglio in ecopelle ecologico marcato Money Smart è un ottimo articolo sostenibile in quanto è prodotto con sughero di quercia dal Portogallo, utilizzando solo trucioli (senza abbattere nessun albero). Oltre ad essere elegante e alla moda, ogni portafoglio è un pezzo unico in quanto la composizione varia da articolo a articolo.

Tra l’altro il sughero è flessibile ma allo stesso tempo resistente e durevole, per questo risulta forte come il cuoio di alta qualità. È resistente all’acqua e al fuoco e si apre e chiude con un semplice click, rimanendo ben chiuso quando non utilizzato. È dotato di ampie sezioni per carte di credito, patente, carte fedeltà e della palestra, biglietti da visita, contanti e anche un vano portamonete.

Per garantire la massima sicurezza, il portafoglio ecologico è munito anche di un Blocco di protezione da tutti gli Scanner RFID. In questo modo le Carte Contactless saranno automaticamente schermate in qualsiasi luogo ci si trovi, che sia un autobus o un luogo affollato come bar, fiere, concerti o eventi sportivi. Con questo articolo, leggero e compatto, potrete viaggiare nel massimo della tranquillità!

Anche la confezione è ampiamente riciclabile quindi sarà un ottimo regalo di Natale per tutti gli amici più attenti alla sostenibilità ambientale. Ad oggi il Portafoglio in ecopelle ecologico in sughero marcato Money Smart è disponibile su Amazon ad un prezzo imbattibile, non fatevelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.