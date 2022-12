Idea GENIALE per Capodanno: porta vino REFRIGERANTE

Mantieni in fresco vino, champagne e bollicine con il porta vino refrigerante reggi bottiglia, utile e anche bello, su Amazon ad un prezzo davvero piccolo.

Mantieni in fresco vino, champagne e bollicine senza il solito antico cestello per ghiaccio: scopri questo stand refrigerante reggi bottiglia, utile e anche bello, su Amazon ad un prezzo davvero piccolo.

Immagina di allestire una elegantissima tavola per festeggiare con amici e parenti l’ultimo giorno dell’anno e celebrare l’arrivo del nuovo anno: hai curato tutti i particolari, ma… cosa fare con il vino? Il cestello classico per il ghiaccio non solo è largamente superato, ma anche molto ingombrante. Anche le famose “copertine” ghiacciate da mettere intorno alla bottiglia sono esteticamente incompatibili con un evento così. Ecco che viene in tuo soccorso questo elegante stand refrigerante porta e reggi bottiglia, utile anche come espositore per bottiglie standard da 75cl.

Di un classico colore nero che si adatta a tutto e che fa risaltare i colori delle bottiglie prescelte, questo stand refrigerante ti permette di tenere in bella esposizione vino, champagne, spumante e non solo senza incorrere nel rischio di scaldarlo. Un’idea a dir poco geniale per stupire tutti i tuoi ospiti.

100% made in Italy

Meno ingombrante del secchiello per il ghiaccio, più elegante delle “copertine” termiche e anche un’ottima idea regalo: questo stand refrigerante per vino, champagne, spumante e non solo è davvero una svolta. Da regalare agli amanti del vino e delle cene eleganti, dove anche il più piccolo dettaglio fa la differenza. Le sue dimensioni ridotte gli permettono di essere inserito tranquillamente in freezer e poi riposto a tavola, dove terrà a lungo la bevanda al freddo.

Non attendere oltre: Capodanno è dietro l’angolo! Acquista il tuo stand refrigerante per vino con il 17% di sconto pagandolo solamente 29.70€ al posto dei canonici 36€ di base. Regalalo a un membro della tua famiglia o acquistalo per te stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.