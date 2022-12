Porta la tua musica sempre con te, con altoparlante Bluetooth, ora in PROMOZIONE

L'altoparlante Bluetooth è la cassa perfetta per portare, sempre con te, la tua musica, in ogni luogo ed attività

Se sei un appassionato di viaggi e di sport all’aperto, ma non puoi rinunciare alla musica, scegli l’altoparlante Bluetooth Zealot, ora in offerta su Amazon con il 20% di sconto. Ma, acquistando 2 articoli, risparmierai un ulteriore 10%. Non farti scappare questa imperdibile promozione, e vivi la tua vita ad alto volume.

Zealot S32 altoparlante Bluetooth 5.0 ha un suono pieno e incredibilmente buono, ed è wireless, quindi puoi portarlo ovunque. Perfetto per uso interno ed esterno: famiglia, spiaggia, campeggio, guida, pesca, piscina, giardino e molto altro ancora.

L’altoparlante Bluetooth wireless che accende le tue giornate

Questo altoparlante Bluetooth offre le opzioni di riproduzione Bluetooth, USB, scheda Micro SD/TF (32 G max).

L’altoparlante è impermeabile, così da poterlo portare con te anche sulla spiaggia, ma anche in doccia, perché resiste schizzi, spruzzi delicati, ed anche a pioggia. Inoltre, è talmente compatto da poterlo riporre in una qualsiasi borsa o zaino, per avere sempre la musica a portata di mano, in ogni momento della tua giornata.

La batteria dura 12 ore, così da farti vivere un’esperienza infinita di divertimento, da solo ma soprattutto in compagnia. È il gadget perfetto da portare sempre con sé, pratico e funzionale. Questo altoparlante può essere ascoltato fino a 10 metri di distanza, ed è quindi ottimo per le attività all’aperto.

Acquista la cassa altoparlante Bluetooth Zealot, e porta la tua musica sempre con te, in tutte le tue attività. La praticità nel trasportala e la sua leggerezza, ti faranno dimenticare di averla dietro. Approfitta ora dello sconto Amazon, ed acquista due articoli per risparmiare di più.