Porta il gusto italiano sulla tua tavola, con Re Regalo: il cesto natalizio più appetitoso di sempre

Il cesto natalizio Re Regalo è il pensiero perfetto per gli amanti del buon cibo italiano

Sai qual è un regalo che rende felici tutti? Il cibo. Regalare alimenti gourmet, di qualità, ricercati, è un bel gesto per dimostrare affetto ad una persona. Quest’anno, a Natale, stupisci tutti con Re Regalo, il cesto natalizio che porta l’Italia in tavola. Acquistalo ora, approfittando dell’offerta del 24% di Amazon, e ricevilo prima di Natale.

Non è il classico cesto contenente una bottiglia di spumante e un panettone, ma Re Regalo è molto di più. Al suo interno, troverai ingredienti ricercati e studiati per regalare piacere a chi li assaggerà.

Porta l’Italia in tavola, con il cesto Re Regalo e le sue specialità

Rendi la tua tavola ancora più speciale con il pacco regalo alimentare kit Italia in Tavola: una selezione di tanti prodotti per provare tante sfiziose ricette direttamente a casa tua. Dai sfogo alla tua creatività e ai tuoi libri di cucina per preparare numerose ricette per un piatto fatto in casa. I prodotti sono autentici e certificati, per proteggere la denominazione dei prodotti alimentari, per informare il consumatore e aiutarlo nella ricerca autentica del gusto, dei profumi e dei sapori nel rispetto della tradizione, naturalezza e storicità dei prodotti italiani.

La box alimentare contiene un vasetto di verdure grigliate Gastronomia Manzoni 185 gr, Sugo all’arrabbiata e Sugo alla boscaiola 185 gr l’uno, Pasta di semola Fusilli S.Antonio della Costa 200 gr, Tarallini Classici Cerchietti Grano d’oro di Puglia 100 gr, Grissini all’olio d’oliva 100 gr, Pasta ai porcini e al nero di seppia 250 gr l’una, Aceto balsamico di Modena IGP 25 cl, Vino Gutturnio 75 cl.

In Re Regalo, c’è l’esaltazione dei profumi, la ricerca del gusto e il rispetto della tradizione, della naturalezza e della storicità italiana. Lasciati conquistare dagli squisiti sapori di questo cesto alimentare, perfetto anche come idea regalo.

Acquista subito il cesto Re Regalo, l’Italia in tavola, e divertiti ad assaporare i gusti contenuti nel kit.Sorprendi chi ami con un regalo originale, da leccarsi i baffi.