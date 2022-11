Porta cellulare da auto Blukar: costa solo 7 euro

Ascoltare podcast, chiamare o usare il navigatore sono tutte attività che svolgiamo abitualmente quando siamo in auto. Per fare tutto questo però è necessario disporre di un porta cellulare da auto. Il marchio Blukar ne propone uno universale, quindi adatto a tutti i tipi di smartphone, su Amazon all’incredibile prezzo di soli 7 euro su Amazon all’incredibile prezzo di soli 7 euro. Un’offerta che non puoi assolutamente farti scappare.

In particolare questo porta cellulare da auto è pensato per tutti i dispositivi da 4,0 e 6,7 pollici e di qualsiasi modello e marca, da iPhone a Samsung, da Huawei a Oneplus.

Porta cellulare da auto Blukar: funzionamento con una sola mano

Questo porta cellulare, del brand Blukar, è stato progettato per facilitare l’utilizzo dello smartphone mentre stai guidando. Difatti il sistema di blocco automatico ti consente di bloccare o sbloccare il telefono con una sola mano. Sarà sufficiente premere il pulsante di rilascio posto sul retro per rimuovere il dispositivo e premere i bracci di bloccaggio posti su entrambi i lati per bloccare nuovamente il dispositivo.

Il suo montaggio è davvero semplicissimo. Mediante la clip del gancio questo porta cellulare da auto si installa a livello bocchette di aerazione. Questo supporto cellulare da auto dispone poi di una testa a sfera girevole a 360 gradi che permette quindi di posizionare e angolare il proprio smartphone secondo le proprie specifiche esigenze del momento.

Inoltre è pensato per non arrecare alcun tipo di danno al tuo smartphone. Il braccio e il piede del supporto sono dotati di cuscinetti in silicone super morbidi e super elastici che proteggono perfettamente il tuo telefono da graffi, ma anche urti. E poi, sempre questi cuscinetti protettivi, forniscono il giusto attrito perciò non c’è alcun pericolo che il tuo smartphone slitti o cada durante la guida.

Oggi avere un porta cellulare in auto è davvero indispensabile, se poi costa solo 7 euro è davvero impensabile non acquistarlo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.