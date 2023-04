POCO X5 5G ad un PREZZO MAI VISTO: solo per oggi su Amazon!

Approfitta di questo sconto del 14% e regalati un'esperienza di navigazione e intrattenimento senza precedenti.

Hai bisogno di uno smartphone nuovo e non sai proprio quale scegliere tra i tanti modelli sul mercato? Ti consigliamo uno degli ultimi arrivati ovvero POCO X5 5G, oggi in offerta su Amazon a soli 299,90€!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

POCO X5 5G: massime prestazioni a prezzo mini

Il POCO X5 5G si distingue per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia, che lo rendono un dispositivo estremamente competitivo.

Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, questo smartphone garantisce prestazioni fluide e rapide, con una velocità di clock fino a 2,4 GHz. Il display, da 6,67 pollici, vanta una risoluzione Full HD+ di 1080×2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, assicurando immagini nitide e scorrevoli, ideali per guardare video, giocare o navigare in Internet.

La fotocamera posteriore del POCO X5 5G è un vero gioiello, con una configurazione a quattro lenti che include un sensore principale da 108 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP, un macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Questa combinazione permette di scattare foto di qualità professionale in ogni condizione, sia di giorno che di notte, con colori vividi e dettagli sorprendenti. La fotocamera frontale, invece, è da 20 MP, perfetta per selfie e videochiamate in alta definizione.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto, permettendo di utilizzare il telefono senza interruzioni per un’intera giornata. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 33W, inoltre, bastano pochi minuti di ricarica per avere ore di utilizzo. Infine, il POCO X5 5G offre un’ampia memoria interna da 128 GB, espandibile tramite microSD, per conservare foto, video e app senza preoccupazioni.

Ad oggi il POCO X5 5G è disponibile su Amazon con uno sconto super del 14% quindi a soli 299,90€. Scopri il futuro della telefonia mobile e vivi un’esperienza d’uso senza paragoni!

