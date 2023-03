POCHI PEZZI RIMASTI, per questa friggitrice ad aria a poco più di 100€

Rivoluziona la tua cucina, mangia sano, ma senza rinunciare al gusto, con questa friggitrice ad aria Roaprobe, in offerta su Amazon

La friggitrice ad aria Roaprobe ti aspetta con un prezzo davvero conveniente, reso ancora più appetitoso dal coupon dal valore di 10€, da spuntare prima dell'acquisto.

È il dispositivo che rappresenta alla perfezione il giusto mix tra qualità e prezzo, perché a soli 119,99€ potrai ricevere questa meravigliosa ed efficiente friggitrice.

Coupon Amazon valido ancora per poco ore, sulla friggitrice ad aria Roaprobe

Questa friggitrice ad aria calda è dotata di 9 menù preimpostati, e potrai scegliere il programma che fa al caso tuo dal display. Puoi cucinare qualsiasi alimento, dall’antipasto al dolce, dagli 8 ai 30 minuti. La cottura ad aria ti garantisce un’alimentazione più sana, ma pur sempre gustosa, perché non dovrai utilizzare condimenti grassi, come l’olio, per ottenere la giusta croccantezza. Potrai divertirti a preparare piatti deliziosi, da proporre anche ai tuoi amici e ai tuoi cari. Inoltre, la friggitrice ad aria è anche un ottimo alleato del risparmio energetico, in quanto non ha bisogno di essere preriscaldata come un classico forno elettrico, ma raggiunge subito la temperatura da te impostata.

Questa friggitrice ha un grande cestello da 7,5 litri, è XXL, perfetta per le preparazioni dedicate a tutta la famiglia. Porta in tavola il fritto non fritto, e sorprendi i tuoi invitati. Inoltre, il cestello antiaderente e il vassoio della friggitrice ad aria calda hanno un design staccabile, e ciò ti consente di lavarli anche in lavastoviglie. Insieme allo strumento per la tua cucina, riceverai anche un ricettario, con 35 ricette, che ti guideranno e ti ispireranno nella preparazioni di diversi piatti. Questo è il prodotto perfetto per chi è alle prime armi in cucina, o per chi ha poco tempo da dedicarvi.

Il coupon Amazon dal valore di 10€ ti aspetta sul sito, per essere applicato al prezzo finale della friggitrice ad aria Roaprobe. Non perdere tempo, perché l’offerta è valida ancora per poco.

