Planetaria Moulinex Masterchef, il tuo braccio destro in cucina

L'impastatrice planetaria Moulinex Masterchef grande è perfetta per preparare impasti per te e i tuoi cari

Se sei un appassionato di cucina e cerchi uno strumento che possa aiutarti con gli impasti delle tue ricette preferite, acquista la planetaria Moulinex. La trovi ora, in offerta su Amazon, ad un prezzo imperdibile: soli 289,99€. Non farti scappare questa occasione, ed ordinala adesso per risparmiare oltre il 60%.

L’impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Grande prende il nome del cooking show più famoso in Italia, ma anche all’estero, con le sue versioni internazionali. Il recipiente è talmente ampio da ampio (6,7 litri) da permetterti di preparare fino a 2,6 kg di composti per dolci e 2,2 kg di impasti per pane in una sola volta; monta a neve fino a 16 albumi e crea fino a 60 cupcake e 10 impasti per pizza in soli 8 minuti.

Sfodera le tue arti da chef e divertiti a creare deliziosi impasti con la planetaria Moulinex

Grazie ad un motore potente da 1500 W e ai suoi 3 utensili di qualità in metallo pressofuso, l’impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Grande ti aiuta a dare il meglio sia con ricette nuove e sofisticate che con ricette semplici e classiche.

L’impastatrice Moulinex è un robot da cucina multifunzione con cui puoi preparare pane, pizza e tutti i dolci che desideri.

Con il duplice movimento planetario di miscelazione, la testa del robot da cucina e l’utensile di miscelazione ruotano in direzioni opposte, assicurando risultati rapidi ed omogenei.

La planetaria Moulinex è robusta, resistente ad ogni oscillazione, ma è anche elegante, ottima per essere riposta sulla tua cucina. Puoi impastare, miscelare e montare con il kit di miscelazione e impasto incluso: il gancio impastatore in metallo pressofuso è pensato per un utilizzo intensivo, mentre lo sbattitore e la frusta sono ottimi per l’uso quotidiano.

È la planetaria perfetta per ogni tua ricetta. Capiente, robusta, efficiente, ed ora anche ad un prezzo stracciato. Che aspetti? Se la ordini subito, potrai riceverla prima di Natale, così da poter iniziare a testare qualche preparazione già dal pranzo natalizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.