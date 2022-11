Planetaria Kenwood in lega di acciaio: SCONTO PAZZESCO

Un marchio, una garanzia: la planetaria e impastatrice Kenwood oggi su Amazon con il 48% di sconto, per un prezzo che è davvero un regalo di Natale.

Un marchio, una garanzia: la planetaria e impastatrice Kenwood oggi su Amazon con il 48% di sconto, per un prezzo che è davvero un regalo di Natale.

In lega di acciaio, di colore nero elegante e lucido, per un prodotto che non avrebbe neanche bisogno di presentazioni: la planetaria e impastatrice Kenwood KMX750AB DA 1000 W è in offerta su Amazon con uno sconto folle del 48%, che ti porterà a pagarla solamente 206,69€ contro i 400€ di partenza. Un vero e proprio regalo di Natale, per te stesso o per chi ami di più, imperdibile con un prezzo del genere. Kenwood kMix comprende una ciotola da 5 litri per preparazioni in grandi quantità, altissime prestazioni grazie alla potenza di impasto e alle 6 velocità regolabili e tanto altro ancora…

Nella confezione troverai anche 3 utensili in metallo: la frusta K, il gancio impastatore e la frusta a filo. La scelta del metallo al posto della plastica è fondamentale per assicurare una lunga vita al tuo elettrodomestico Kenwood, che ti dà la possibilità di scegliere fra oltre 20 attrezzature (acquistabili separatamente) per un’esperienza culinaria ancora più completa.

Una kitchen machine completa e unica

Un vero e proprio gioiello non solo di funzionalità, ma anche di bellezza: la planetaria e impastatrice Kenwood nera in lega di acciaio è un oggetto meraviglioso da tenere esposto nella propria cucina. Il macchinario è dotato di regolazione elettronica della velocità, per permetterti di lavorare senza sbalzi potendo abbassare la velocità quando vuoi per evitare che gli ingredienti fuoriescano dalla ciotola in acciaio inossidabile da 5 litri in dotazione.

Non puoi lasciartela sfuggire: acquista oggi la planetaria e impastatrice Kenwood sfruttando lo sconto pazzo del 48% su Amazon, per un prezzo finito di sole 206,69€. Il natale è alle porte: concediti un grande regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.