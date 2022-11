Plaid riscaldabile Imetec OCCASIONE Black Friday

Sconto del 20% per il plaid riscaldabile Imetec su Amazon.

Il plaid riscaldabile è l’acquisto migliore in questo periodo, in particolare quello con la tasca per mani. La settimana del Black Friday è arrivata ed oggi, troviamo il plaid riscaldabile Imetec, ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire, in offerta su Amazon a soli 79,99€. Risparmiando ben 20€, rispetto al prezzo di partenza di 99,99€.

Per poter acquistare il bellissimo plaid riscaldabile Imetec con lo sconto del 20%, basterà aggiungerlo al carrello di Amazon. Poi al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente dal sito. Quindi da 99,99€ a soli 79,99€.

Dii addio al freddo con il plaid Imetec dal motivo scozzese

Perfetto per l’arrivo dell’inverno, ma sopratutto per l’arrivo del Natale, con un motivo scozzese unico e accogliente. Un plaid riscaldante, che a differenza dei tradizionali, possiede una tasca per le mani. Perfetto per riscaldarti durante le notti invernali, sul divano di casa.

Questo plaid Imetec garantisce una performance eccezzionale, in termini di rapidità, di personalizzazione, di comfort e anche di sicurezza. Possiede un sistema di sicurezza Electro Block con un controllo elettronico ad ogni accensione del plaid.

Un plaid che si riscalda rapidamente, oltre a possedere anche ben sei temperature. Ma anche un timer, che si spegne automaticamente dopo 1-3 h. Un plaid che non solo possiede tutte queste caratteristiche, ma anche un comando digitale a led.

Inoltre, il plaid Imetec è a basso consumo energetico. Possiede un comando removibile, che una volta rimosso, permette di poter lavare il plaid a mano o anche in lavatrice a 30°. Le misure del prodotto sono 150 x 110 cm.

Il plaid riscaldabile con tasca per mani di Imetec, oltre ad essere perfetto per l’inverno, ha un motivo scozzese che richiama molto il Natale. Oggi, lo troviamo ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 79,99€ su Amazon.

