PIZZA napoletana buona come al RISTORANTE, ma a CASA tua

Pizza come al ristorante, ma direttamente a casa tua: quando vuoi e come vuoi. Prova questo forno pizza.

Da vero italiano sei un amante della buona pizza napoletana? Ha già provato a farla nel forno tradizionale di casa, ma non viene bene? Pensa, che esiste un forno che ti regala pizze napoletane come in pizzeria. Oggi, trovi il forno di Sirge ad un prezzo molto conveniente. In offerta su Amazon a 79,99€.

Se sei un amante della buona pizza e vuoi cucinarla a casa tua ogni volta che vuoi? Inviti spesso amici a casa e vuoi impressionarli con pizze super gustose come in pizzeria? Oggi, trovi questo forno ad un prezzo top, con tanto di sconto del 20%.

Pizza come al ristorante, ma direttamente a casa tua: quando vuoi e come vuoi

La pizza è quel punto debole che ognuno nasconde sotto la giacca, quel gusto a cui nessuno riesce a dire di no. Un profumo che è in grado di trapassare muri di cemento armato. Oggi, prova questo forno per pizza e sforna meraviglie direttamente a casa tua.

Questo piccolo forno è in grado di regalarti pizze super gustose e in tutte le maniere, a seconda delle tue preferenze. Composto da una pietra refrattaria di colore nero. Dalle altissime prestazioni ed efficienza.

Qualità ottima e anche super resistente anche ad altissime temeperature. Non si macchia come le solite pietre beige, ma rimane sempre del suo colore. Potrai anche impostare tu la temperatura che più preferisci, regolabile sino a 400 gradi con termostato.

In grado di sviluppare sino a 1200W, con tanto di timer regolabile sino a 15 minuti. All’interno della confezione troverai anche due palette di legno per la pizza e anche un taglia pizza.

Pizza come al ristorante? Cene e pranzi ogni sera, anche d’inverno? Prova questo forno per pizza super conveniente, con tanto di sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.