Più funzioni in un unico dispositivo: aspirapolvere senza fili LG in OFFERTA

Aspirapolvere LG CordZero A9, che ti permette di aspirare e lavare, il tutto senza fili sparsi per casa, dandoti mobilità e pulizia assicurata

Se non hai più voglia di fare le pulizie con gli scomodi, vecchi, ed ingombranti aspirapolvere di una volta, che ti costringono ad avere delle prese in prossimità di ogni zona da pulire, passa all’aspirapolvere senza fili LG CordZero A9. Con l’esclusiva promozione di Amazon, potrai risparmiare ben il 41%, ed acquistarlo a soli 529,99€. Corri a scoprire tutte le funzioni del nuovo prodotto LG, ed approfitta dello sconto.

LG CordZero A9, leggero e silenzioso, è dotato di Motore Smart Inverter e tecnologia Axial Turbo Cyclone che separa le particelle di polvere e sporco, garantendo un flusso d’aria regolare per una grande potenza di aspirazione.

Non un semplice aspirapolvere: LG CordZero è il tuo assistente nella pulizia della casa

LG CordZero A9K non è solo un aspirapolvere senza fili, ma anche un lavapavimenti, grazie alla spazzola Power Drive Mop progettata per aspirare e lavare allo stesso tempo ogni tipologia di superficie.

L’accessorio comprende 4 spazzole:

La spazzola Multi-Superficie pulisce in profondità ogni superficie (anche i tappeti);

Power Drive Mini Nozzle è pensata per le superfici in tessuto e i peli di animali;

la spazzola Slim è ottima per i pavimenti duri;

Power Drive Mop lava e aspira allo stesso tempo.

Inoltre, è provvista anche di 4 accessori:

Crevice aspira anche le aree più difficili;

Combination 2 in 1, con spazzola soft e dura, pulisce angoli e piccole fessure;

Multi-Angolo, rotante a 360°, è ottimo per tende, lampadari e ripiani;

il Tubo flessibile raggiunge qualsiasi angolo.

Le due batterie ricaricabili e intercambiabili assicurano fino a 2 ore di pulizie no stop; inoltre, LG CordZero A9K può essere riposto facilmente grazie alle 3 soluzioni di ricarica, ovvero libera installazione, supporto a parete o modalità compatta.

Il tubo telescopico consente di regolare l’altezza in 4 diversi livelli per un utilizzo più confortevole. Grazie al Thumb Touch Control puoi gestire con un semplice tocco accensione, spegnimento e livelli di potenza. Esso consente di comprimere la polvere e lo sporco raccolto con la scopa elettrica LG CordZero A9K per aumentare la capacità del contenitore e ridurre la frequenza del suo svuotamento.

L’aspirapolvere LG CordZero A9 è il tuo alleato, per un pulito perfetto, veloce, e pratico. Acquistalo con lo sconto imperdibile Amazon.