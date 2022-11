Più di una semplice bilancia pesapersone: scopri l’accessorio in offerta BLACK FRIDAY

Bilancia del grasso corporeo in grado di misurare la frequenza cardiaca: non solo una scala del grasso corporeo, ma anche un cardiofrequenzimetro. I dati della frequenza cardiaca vengono anche tracciati durante la pesatura, che possono essere visualizzati sul display sulla superficie della bilancia. Allo stesso tempo, la frequenza cardiaca viene registrata anche sull’app “FitDays“. Puoi controllare le variazioni della frequenza cardiaca settimanali, mensili e annuali tramite questa app.

Gli 8 elementi di dati possono essere visualizzati direttamente sulla bilancia, grazie all’ampio display: frequenza cardiaca, peso, tasso di grasso corporeo, ecc. Inoltre, puoi anche giudicare la forma del tuo corpo attraverso l’icona a forma di uomo sullo schermo VA. Dopo la prima connessione al Bluetooth per la misurazione, non è necessario utilizzare nuovamente il telefono cellulare. Pesare in qualsiasi momento, pesare in qualsiasi momento.

La bilancia pesapersone multifunzionale

La bilancia pesapersone traccia 15 dati fisici: peso corporeo, tasso di grasso corporeo, BMI, percentuale di acqua corporea, massa muscolare, frequenza cardiaca, massa ossea, tasso di muscolo scheletrico, massa magra, età corporea, proteine, BMR, indice cardiaco, grasso sottocutaneo e organi interni. Durante la pesatura, si avvierà e si fermerà automaticamente, si azzera e si calibra automaticamente. La bilancia per il grasso corporeo Healthkeep protegge la tua salute in modo più completo.

L’app “Fitdays” può configurare 24 utenti e puoi anche sincronizzare questi dati con: Apple Health, Google Fit, Samsung Health e Fitbit, facile da visualizzare, conveniente e veloce. Funzione di condivisione, puoi condividere i dati del tuo corpo con i tuoi amici o caricarli su piattaforme social, permettendoti di condividere facilmente il tuo stato di salute con gli altri.

La bilancia pesapersone dispone di modalità multiple: modalità Atleta, più in linea con le esigenze dei professionisti; modalità di presa del bambino, misurazione del peso del bambino: puoi tenere il bambino dopo che la pesatura dell’adulto è stata completata; modalità visitatore non contrassegnata, nessuna cronologia, altre persone che pesano. Quattro sensori ad alta precisione sulla superficie di pesatura adottano, con una precisione di 0,05 kg e una portata massima di 180 kg.