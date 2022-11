Più di un semplice orologio: smartwatch Blackview in OFFERTA

Lo smartwatch Blackview che non si limita a segnare l'ora, ma che si trasforma in un'agenda di vita e tiene conto di tutti i tuoi dati personali

Tenere il conto del tempo non è mai stato così bello, con lo smartwatch Blackview da uomo. Questo fantastico gadget racchiude in sé tante funzioni, non è un semplice orologio da polso che si occupa solo di segnare il tempo. Amazon ha creato uno sconto apposta per te, per permetterti di acquistare questo prodotto che entrerà a far parte del gruppo di oggetti di cui hai bisogno quotidianamente. Con lo sconto del 32%, lo smartwatch Blackview potrà essere tuo a soli 44,99€.

Lo smartwatch è touchscreen IPS, rotondo da 1,3 “, con uno schermo a colori di fascia alta. Elegante schermo in alluminio anodizzato insieme ad acciaio inossidabile 316L. Il cinturino è in silicone per il massimo comfort e stile. Ci sono 4 diversi stili di quadrante, adatto per uomini, sia da utilizzare mentre si pratica sport, sia per il lavoro. Lo schermo si accende automaticamente quando sollevi il polso.

Più funzioni in un unico orologio smart

Questo smartwatch diventerà la tua agenda di vita, monitorando gli aspetti della tua salute e fungendo da prolungamento del tuo smartphone. Il processore di rilevamento del corpo, a infrarossi a bassa potenza incorporato, monitora automaticamente i passaggi della giornata, monitora la frequenza cardiaca e il monitoraggio della fase del sonno e fornisce un’analisi completa del sonno ( sonno profondo, sonno leggero e tempo per svegliarsi). Puoi vederlo in tempo reale direttamente sull’orologio, permettendoti di capire meglio la tua forma fisica.

Inoltre, quando ricevi una nuova chiamata, SMS o messaggio online, tutti i messaggi verranno inviati al tuo smartwatch, te lo ricorderà vibrando e illuminando automaticamente lo schermo. Sebbene lo smartwatch non possa rispondere alle chiamate in arrivo, è sufficiente per farti conoscere il contenuto del messaggio. Adatto per smartphone Android 5.0 / iOS 9 o successivi come iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi ecc.

I Blackview sono progettati con una classificazione di impermeabilità 5ATM, che è resistente all’acqua fino a 50M, quindi puoi indossare l’orologio sotto la doccia, immergerlo in piscina e molto altro ancora. La ricarica richiede solo 2,5 ore e può essere utilizzata fino a 10 giorni con un carico di lavoro elevato e un tempo di standby di circa 30-45 giorni.

Lo smartwatch Blackview potrebbe essere un valido regalo per la tua dolce metà, o semplicemente per te, che ami tenere sotto controllo la tua salute, ma non rinunci mai all’eleganza. Nella confezione, troverai due cinturini in silicone, uno nero ed uno rosso, per cambiarlo in ogni circostanza, abbinandolo al tuo outfit. Approfitta subito dello sconto, ed acquista lo smartwatch dalle mille funzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.