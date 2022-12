PIU’ DI 90 EURO DI SCONTO sulla Cyclette ergonomica ottima per allenarsi a casa

L'attrezzo perfetto per fare attività fisica all'interno e nel massimo comfort

Di sicuro ci vuole molto coraggio a fare sport all’aria aperta con le temperature gelide di questo periodo. Se volete comunque mantenervi in forma, è possibile allenarvi comodamente da casa alla Cyclette ergonomica marcata ISE che ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 36%.

Potrete acquistare l’attrezzo a soli 167,44 euro, risparmiando più di 90 euro sul prezzo di base. La spedizione è gratuita ed è consentito il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Cyclette ergonomica ISE: come tenersi in forma nella comodità di casa

La Cyclette ergonomica ISE è uno strumento ottimo per chi vuole fare attività fisica nella massima comodità di casa. Grazie al sue design ergonomico permette di allenarsi nel massimo comfort ottenendo ottimi risultati.

È dotata di ammortizzatori sul sedile per ridurre le vibrazioni, smorzamento integrato nella sella per alleviare la schiena durante l’allenamento e di una comoda sella imbottita. L’altezza del sedile è regolabile in 8 livelli fino a 17 cm, mentre la regolazione orizzontale arriva ad un massimo di 7cm. L’altezza della maniglia è regolabile in 5 livelli fino a 10 cm, con braccioli sul manubrio imbottiti per garantire allenamenti più lunghi e comodi.

Allenarsi con questa bici da fitness sarà comodissimo, efficiente ed anche silenzioso. La cintura è a bassa manutenzione, il sistema di trasmissione è perfetto per un trasferimento ottimale dell’energia ed anche i pedali antiscivolo sono regolabili.

L’attrezzo è munito di un display schermo LCD per in cui monitorare diversi fattori inerenti all’allenamento: il tempo, la velocità, la distanza, l’odometro, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. In dotazione è presente anche un porta cellulare e tablet per ascoltare o guardare radio e TV senza interferenze.

Se volete mantenervi in forma, approfittate della super offerta Amazon sulla Cyclette ergonomica marcata ISE: ad oggi è disponibile con uno sconto bomba del 36%, quindi a soli 167,44 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare anche il pagamento in comode rate.

