PIU’ DI 40 EURO DI SCONTO sul Piano cottura a induzione multifunzionale

La valida alternativa ai fornelli tradizionali per limitare i tempi di cottura e le spese in bolletta

I piani a induzione rappresentano una valida alternativa ai fornelli tradizionali in quanto permettono di limitare sia i tempi di cottura che il consumo eccessivo di gas. Ad oggi su Amazon è in super offerta il Piano cottura a induzione marcato Hisense con uno sconto eccezionale del 16%.

L’articolo è acquistabile a soli 244,00 euro, quindi con un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di base. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Piano cottura a induzione Hisense: l’alternativa conveniente al fornelli a gas

Grazie al Piano cottura a induzione marcato Hisense, è possibile riscaldare la base delle pentole in maniera diretta: in questo modo diminuiscono i tempi di cottura ed il resto della superficie rimane completamente fredda.

È composto da 4 zone di cottura di diverso diametro e potenza: anteriore sinistro da 18 cm e 2,3 kW; anteriore destro da 14,5 cm e 1,2 kW; posteriore sinistro da 14,5 cm e 1,2 kW; posteriore destro da 18 cm e 1,8 kW. È sprovvisto di cavo in quanto è richiesta l’installazione da parte di un tecnico per garantire che l’impianto sia adeguato.

Il controllo è semplicissimo e intuitivo grazie ai pulsanti touch, invece la funzione Rapid Boil intensifica il riscaldamento erogato dal piano riducendo drasticamente i tempi di cottura. Il dispositivo rileva automaticamente la posizione della pentola e seleziona la zona di cottura, attivandone più di una se è necessario. Lo spegnimento è automatico in caso di fuoriuscita di liquidi mentre il trattamento Easy Clean permette una pulizia rapida e anti impronta.

