Più comodità con la Penna per iPad in PROMOZIONE

Penna per iPad è il dispositivo che ti permetterà di utilizzare con più facilità il tuo iPad, senza spendere grosse cifre.

Se stai cercando uno strumento che aumenti la comodità e la precisione durante l’utilizzo del tuo iPad, specialmente quando disegni o scrivi, la Penna per iPad è ciò che fa per te.

Approfitta dell’offerta temporanea su Amazon, con uno sconto di 15€ sul prezzo di listino, rendendo questo accessorio ancora più conveniente!

Penna per iPad: il tuo miglior compagno di lavoro

Questa Penna per iPad è dotata di una batteria di lunga durata, che si ricarica completamente in soli 30 minuti e garantisce fino a 10 ore di utilizzo continuo.

Gli indicatori LED mostrano lo stato di ricarica e, grazie alla funzione di risparmio energetico, la penna si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

La punta della Penna per iPad è duratura e lucidata per evitare graffi sullo schermo.

Resistente a oltre 200.000 tratti, questa penna supera la media in termini di longevità e viene fornita con due punte di ricambio extra.

La penna è sensibile all’inclinazione, permettendo di disegnare ombre con maggiore precisione.

Il nuovo chip smart integrato assicura un’elevata precisione, eliminando ritardi e interruzioni durante l’utilizzo.

Inoltre, la tecnologia di rifiuto del palmo consente di appoggiare le mani sullo schermo senza il rischio di scrivere o disegnare involontariamente, senza la necessità di indossare guanti speciali.

È importante notare che questa penna è compatibile solo con modelli di iPad dal 2018 in poi, e non è adatta per iPhone, dispositivi Android o Microsoft.

La Penna per iPad è un regalo ideale per chi utilizza frequentemente l’iPad e desidera uno strumento che faciliti le operazioni quotidiane.

Non perdere l’opportunità di acquistare questa fantastica Penna per iPad con uno sconto di 15€, e goditi un’esperienza di utilizzo dell’iPad ancora più confortevole e precisa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.