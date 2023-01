Più colore alla tua casa (e bollette dimezzate) con le LAMPADINE INTELLIGENTI

Ad oggi sono in offerta speciale su Amazon e potrai acquistarne due ad un prezzo bassissimo!

Personalizza l’ambiente di casa o rendi super colorata l’atmosfera di una festa con queste Lampadine intelligenti marcate ANTELA. Oggi sono disponibile in promozione speciale su Amazon con uno sconto top del 21%.

L’offerta include due pezzi, compatibili sia con Alexa che con Google Home Assistant, che potrai acquistare a soli 14 euro. La spedizione è gratuita e la consegna può essere effettuata anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Lampadine intelligenti ANTELA: come personalizzare casa risparmiando

Le Lampadine intelligenti marcate ANTELA sono i dispositivi perfetti per creare un’atmosfera sempre diversa in casa o durante feste con gli amici.

Sono compatibili con Alexa o Google Home Assistant: basta dare un semplice comando vocale per accendere o spegnere la luce, aumentare o diminuire la luminosità, o addirittura cambiare colore in un’occasione speciale. Hanno in dotazione ben 16 milioni di colori così da scegliere quello più adatto in base al proprio umore o alle proprie esigenze.

I dispositivi sono dotati anche di 8 scene pre-programmate tra cui scegliere e di altre scene fai-da-te da abbinare nelle diverse occasioni. In più è possibile attivare una funzione musicale in cui le luci cambieranno colore e lampeggeranno al ritmo.

Attraverso un’app da scaricare sullo smartphone, puoi controllare le lampadine anche da remoto così da impostare l’accensione o lo spegnimento automatico, o impostare anche un timer per un conto alla rovescia. I colori sono sempre morbidi e caldi, quindi l’atmosfera risulterà confortevole in ogni momento.

Il risparmio energetico è assicurato in quanto ogni lampadina è da 9 W e garantisce la luce di una lampadina a incandescenza tradizionale da 80 W. L’installazione è semplicissima e veloce: sufficiente avvitarle in qualsiasi presa o dispositivo di illuminazione E27 standard.

Non perdete l’occasione di creare un’atmosfera sempre nuova ed avvolgente con le Lampadine intelligenti ANTELA: oggi sono disponibili in promozione speciale su Amazon con uno sconto top del 21%, inclusa spedizione gratuita.

