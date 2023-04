PINK IS BETTER: iPad Rosa al 13% in meno ESCLUSIVA AMAZON

L'elegante iPad Rosa è disponibile a soli 509,99€ con uno sconto del 13%. Il prodotto originale Apple oggi al suo minimo storico nel suo colore rosa.

Se stai pensando di acquistare un iPad, oggi è il giorno giusto per farlo! Approfitta dell’offerta imperdibile su Amazon: l’elegante iPad Rosa è disponibile a soli 509,99€ con uno sconto del 13%. È un’occasione che non ti puoi lasciar sfuggire, quindi affrettati e acquista il tuo iPad Rosa prima che termini l’offerta!

Parlando delle specifiche tecniche di questo fantastico dispositivo, l’iPad Rosa è dotato di un potente processore A12 Bionic, che garantisce prestazioni eccellenti e un’esperienza utente fluida e reattiva. La memoria interna da 64GB ti permetterà di archiviare tutti i tuoi documenti, foto e video senza preoccupazioni.

Il display Retina da 10.2 pollici offre una risoluzione di 2160×1620 pixel, assicurandoti una qualità di immagine straordinaria e nitidezza nei dettagli. Grazie alla tecnologia True Tone, i colori saranno sempre vividi e realistici, adattandosi automaticamente alle condizioni di luce ambientale.

Fotocamere super potenti per un iPad da fuoriclasse

La fotocamera posteriore da 8MP e la fotocamera frontale da 1.2MP ti consentono di scattare foto e video di alta qualità, e di effettuare videochiamate in FaceTime con amici e parenti. L’iPad Rosa supporta anche l’Apple Pencil di prima generazione, che ti permette di disegnare, scrivere e prendere appunti con estrema precisione.

Inoltre, l’iPad Rosa è dotato di una batteria che garantisce fino a 10 ore di autonomia, permettendoti di utilizzarlo durante tutto il giorno senza doverlo ricaricare. E non dimentichiamo che questo iPad è compatibile con la Smart Keyboard, trasformandolo in un vero e proprio computer portatile all’occorrenza.

iPad Rosa in offerta su Amazon a soli 509,99€ con il 13% di sconto è un’opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di un tablet potente, versatile e dal design raffinato. Non perdere questa occasione, visita la pagina del prodotto su Amazon e acquista il tuo iPad Rosa prima che l’offerta termini. Non rimarrai deluso dalle sue prestazioni e dal suo stile unico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.