Piega perfetta come dal parrucchiere con questo gioiellino XIAOMI

L'asciugacapelli a ioni d’acqua H500 consente di mantenere la naturale idratazione dei capelli riducendo le doppie punte e l'effetto crespo

San Valentino è alle porte e, se ancora non avete idea di cosa regalare alla vostra dolce metà, vi consigliamo noi un prodotto che la farà impazzire. Si tratta dell’Asciugacapelli marcato Xiaomi, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto super del 23%.

Parliamo del modello all’avanguardia Water Ionic Hair Dryer, acquistabile a soli 53 euro quindi un prezzo piccolissimo per un phon dalle prestazioni altissime. La spedizione è gratuita e, se volete velocizzare i tempi, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: avrete l’articolo direttamente a casa domani stesso!

Asciugacapelli Xiaomi: il regalo perfetto per la vostra lei

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 è un asciugacapelli a ioni d’acqua H500 che vi consente di idratare maggiormente i capelli mentre li asciugate grazie all’utilizzo della tecnologia a doppio ione d’acqua.

Grazie a decine di milioni di ioni negativi, il phon permette di mantenere la naturale idratazione dei capelli riducendo efficacemente le doppie punte e l’effetto crespo. In questo modo la chioma non è solo più bella e luminosa, ma anche più forte e resistente.

È dotato di un motore a corrente continua da 20.000 giri al minuto, con sette pale di turbine per aerei ad alta velocità e un condotto dell’aria pressurizzato. Grazie alla modalità alternata aria calda/fredda intelligente, il dispositivo previene danni ai capelli, mentre il sensore termico a microsfere di vetro è in grado di rilevare con precisione la temperatura di uscita dell’aria 60 volte al secondo.

L’ugello magnetico completamente ruotabile a 360 gradi permette di concentrare il flusso d’aria per un’asciugatura rapida e, soprattutto, per creare lo styling che si vuole in ogni momento. Insomma, è il phon perfetto per avere sempre una chioma impeccabile come dal parrucchiere! Cogliete al volo la super offerta Amazon per farvi o fare un regalo alla vostra lei: ad oggi l’Asciugacapelli marcato Xiaomi è disponibile con uno sconto super del 23%, quindi a soli 53 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.