Piatti salutari e deliziosi con il Cuociriso Black & Decker IN PROMOZIONE

Grazie ad una capacità di 1,8 litri è possibile ottenere fino a 6 o 7 porzioni per pasto

Se amate i cibi salutari ma saporiti allo stesso tempo, il Cuociriso marcato Black & Decker è l’accessorio che fa per voi e che non può mancare in cucina. Ad oggi è disponibile su Amazon in super offerta con uno sconto conveniente del 22%.

La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In aggiunta, con l’acquisto del prodotto si ha accesso ad una promozione in più che permette di attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Cuociriso Black & Decker: caratteristiche e funzionalità

Il cuociriso marcato Black & Decker è un ottimo alleato in cucina se ci si vuole sbizzarrire con menù salutari e gustosi.

L’articolo dispone di un accessorio per la cottura a vapore così da poter preparare deliziosi piatti a base di riso, mantenendo invariate le vitamine e le proprietà degli alimenti cucinati. Si spegne automaticamente terminata la cottura: in questo modo una volta che il riso è pronto l’apparecchio stesso attiva direttamente la funzione per il mantenimento del calore.

Con il suo design e la sua capacità che ammonta a 1,8 litri, è possibile ottenere fino a 6 o 7 porzioni per pasto. Il prodotto Black & Decker è, quindi, studiato principalmente per famiglie numerose o comunque è utilizzabile in cene o feste con molto invitati.

Il rivestimento antiaderente impedisce ai residui di cibo di attaccarsi alla piastra e la rende molto facile da pulire. In più contiene una padella rimovibile anch’essa con rivestimento antiaderente per una pulizia rapida. Il pacchetto in promozione include due accessori in dotazione con il suo cuociriso: un misurino e un mestolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.