Pesare i bagagli prima di un volo? Problema risolto con la Bilancia per valigie PORTATILE!

Il dispositivo digitale ideale per non incorrere in fastidiosi problemi quando si è già in aeroporto

Si sa che ogni compagnia aerea impone i propri limiti riguardanti le dimensioni e il peso delle valigie da imbarcare. Se siete in procinto di partire per Capodanno e non volete incorrere in fastidiosi problemi all’aeroporto, abbiamo il prodotto che fa per voi! È la Bilancia per valigie portatile marcata MYCARBON, ad oggi in offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è completamente gratuita e garantita entro fine anno. Se, invece, volete velocizzare i tempi di consegna basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Bilancia per valigie portatile MYCARBON: modalità di utilizzo

Rispetto ad altre bilance normali, la Bilancia per valigie MYCARBON applica un sensore avanzato così da essere non solo veloce ma anche molto precisa nella misurazione.

È uno strumento digitale comodissimo per pesare valigie, trolley, bagagli a mano o pacchi fino a 50 kg (110lb). La risoluzione sul display è di 10g, m l’unità di misura sul prodotto può essere modificata anche in Kilogrammi, Etti o in Libre, in base alle esigenze di viaggio.

L’accessorio è piccolo e compatto con un peso di soli 83 grammi (inclusa la batteria) quindi occupa pochissima spazio ed è facilmente trasportabile da chi viaggia spesso in aereo. È munito di un disegno display è retroilluminato e di una batteria CR2032 elevata, piccola ma molto potente con durata più lunga di 30% di altre batterie normali.

La modalità d’uso del prodotto è semplicissima e veloce: basterà agganciare la valigia alla fascetta in dotazione e tenerla in sospensione per qualche secondo. Il valore del peso con un margine di errore minimo apparirà in un batter d’occhio sul display.

Ad oggi la Bilancia per valigie portatile marcata MYCARBON è in offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 15%. Se siete viaggiatori incalliti e volete imbarcarvi nella massima tranquillità, approfittate dell’offerta!

