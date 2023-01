Perfeziona il tuo allenamento con la pedana vibrante

La pedana vibrante Ultraslim Bluefin Fitness è lo strumento ideale per allenarti in casa, ottenendo risultati professionali

Bluefin Fitness ha lanciato sul mercato una pedana vibrante, ottima per i tuoi allenamenti, e la numero uno tra le pedane più vendute di Amazon. Grazie allo sconto che proprio il sito offre, puoi acquistarla a soli 125,00€. Approfitta ora, e risparmia il 37%.

Aumenta la potenza muscolare, e brucia grassi più un fretta, grazie alla pedana vibrante Ultra Slim. Un accessorio che diventerà indispensabile, e al quale non potrai più rinunciare, durante la tua routine di allenamento.

Pedana vibrante Ultraslim, l’alleata del fitness

Grazie a questo fantastico dispositivo, potrai ridurre la cellulite, per via del miglioramento della circolazione, e aumentare la densità muscolare, contemporaneamente.

Allenati a ritmo di musica, grazie agli altoparlanti Bluetooth integrati, che riprodurranno le melodie da te scelte. Inoltre, con il telecomando Bluefin, puoi controllare il tuo allenamento a distanza, gestendo velocità ed intensità della pedana.

Il tempo e il livello di intensità sono leggibili dal display LCD, che è anche touch. La pedana possiede 5 programmi integrati, che ti aiuteranno ad attivare i tuoi muscoli, e ben 180 livelli di vibrazione. Puoi divertirti a scegliere quello che più ti stimola, e a metterti sempre alla prova con nuove sfide.

I programmi, in quanto specifici ed intensi, sono pensati per una durata di 10 minuti l’uno. Puoi rafforzare il tuo corpo, e raggiungere un benessere assoluto, a tutto tondo.

Rassoda, definisci, rinforza, tutto con un semplice strumento, da utilizzare in casa tua, in tutta comodità, e da riporre dove vuoi, in quanto ultra slim e per nulla ingombrante.

Acquista la pedana vibrante Ultraslim Bluefin Fitness, e godi dei vantaggi di un dispositivo professionale, direttamente nella tua abitazione. Approfitta dello sconto Amazon, ed ordinala ora.

