Per una casa più calda, scegli i pannelli termoriflettenti per termosifoni

Pannelli termoriflettenti per termosifoni Radflek, per permettere al calore di non disperdersi e di scaldare l'ambiente senza sprechi

Per sfuggire al rincaro bollette, Amazon ti propone un prodotto che ti permetterà di risparmiare, impedendo dispersioni di calore inutili: i pannelli termoriflettenti per termosifoni. Acquista questo accessorio a 41,10€.

Il più efficiente dal punto di vista del risparmio energetico. Radflek è più efficiente del 23% rispetto ad altri pannelli a lamelle o seghettati. Riflette nella stanza il 95% del calore emesso dalla parte posteriore del termosifone. Il rivestimento impedisce l’ossidazione e consente di mantenere la riflettività alta. Dunque, per riscaldare la stanza e raggiungere la temperatura che desideri, servirà meno energia con un consistente risparmio in bolletta. Inoltre, l’installazione è semplicissima e rapida, basterà appenderlo sulle staffe dietro il radiatore, ed il gioco è fatto.

Evita dispersione di calore e scegli Radflek, pannelli termoriflettenti

I pannelli termoriflettenti per termosifoni Radflek riducono i costi del riscaldamento e le emissioni di anidride carbonica. Sono pannelli molto veloci e facili da installare. Una volta montati, saranno invisibili, così da non intaccare e stonare con nessun stile di arredamento. Avrai un risultato del calore riflesso ottimo.

La confezione contiene 5 pannelli e 4 strisce Radstik, per isolare fino a 10 termosifoni. I fogli sono di alluminio, di un’ottima consistenza e qualità. Con i pannelli termoriflettenti le stanze si scaldano più velocemente e, una volta raggiunta la temperatura, mantengono il calore per molto tempo, anche dopo lo spegnimento del riscaldamento, limitando così i consumi.

Lo spessore del pannello, unito alle proprietà dell’alluminio, fa sì che l’oggetto riesca ad intercettare le ondate di calore derivanti dallo scambio termico parete-termosifone, permettendo al calore di non disperdersi, ma di convogliare nell’ambiente circostante. Questo meccanismo consente, alla lunga, di ottenere un buon risparmio energetico. L’acquisto dei pannelli termoriflettenti per termosifoni Radflek sono, dunque, un investimento a lungo termine, che darà i suoi benefici già dai primi utilizzi. Acquistali ora, e risparmia subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.