Per i papà smemorati che trovano mai il portafoglio: il regalo perfetto a SOLI 21 EURO

Con la tasca Airtag integrata all'esterno, questo portafoglio risulta super sicuro e a prova di ladri

Ecco il regalo perfetto per i papà smemorati che puntualmente non ricordano dove hanno lasciato portafoglio, chiavi e così via. Parliamo del Portafoglio da uomo per Airtag marcato Wustentre, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto conveniente del 4%.

L’accessorio utilissimo è acquistabile a soli 21 euro, con spedizione gratuita e possibile consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ordinando adesso l’articolo avrete diritto anche ad un ulteriore coupon di sconto del 15%: la promozione aggiuntiva è valida fino al 31 marzo salvo esaurimento dei coupon disponibili quindi affretatevi!

Il Portafoglio da uomo per Airtag che i papà smemorati ameranno

Il Portafoglio da uomo per Airtag marcato Wustentre è dotato di una tasca Airtag integrata all’esterno del portafoglio, con un design aperto che offre anche un’eccellente trasmissione del suono e della potenza del segnale.

Il modello è pieghevole e dispone di 9 scomparti per carte di cui una tasca trasparente per carta d’identità o patente, una tasca portamonete con cerniera per riporre spiccioli e molto altro spazio per carte, monete e contanti. La sicurezza è garantita in quanto può bloccare la banda di frequenza 13,56 MHz per impedire agli scanner RFID di rubare i dati delle carte. In più l’alloggiamento Airtag in alluminio integrato protegge la carta da comunicazioni wireless non necessarie, mantenendo le informazioni private e la carta di credito al sicuro.

Oltre ad essere comodo, questo articolo risulta anche di tendenza grazie ad un design super elegante ed ultra sottile così da adattarsi senza problemi a tutti i tipi di tasche. È realizzato in pelle in fibra di carbonio di alta qualità, che è resistente e durevole, quindi può essere piegato più volte per lungo tempo senza danneggiarsi.

Sfruttate al più presto la promozione di Amazon per fare un regalo davvero speciale ai vostri papà. Ad oggi il Portafoglio da uomo per Airtag marcato Wustentre è in offerta speciale uno sconto conveniente del 4% a cui può essere aggiunto un ulteriore coupon del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.