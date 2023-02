Per cucinare a vapore tutto ciò che vuoi, approfitta dell’OFFERTONA AMAZON (sconto del 65%!)

Oggi potrai risparmiare più di 120 euro sulla Vaporiera Tefal super potente e multifunzionale

Chi ama mangiare in modo salutare, ma senza rinunciare al gusto, non può non avere in cucina questo prezioso elettrodomestico. Parliamo della Vaporiera marcata Tefal, ad oggi in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto incredibile del 65%.

Potrete acquistare l’articolo da cucina a soli 66 euro, quindi a molto meno di metà prezzo, risparmiando ben 123 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, per velocizzare i tempi, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Insomma, non c’è tempo da perdere: approfittate subito dell’offertona Amazon, la promozione è limitata!

Cucinare sano ma con gusto con la Vaporiera Tefal

La Vaporiera marcata Tefal in super offerta su Amazon è l’alleato perfetto in cucina per preparare piatti sani e gustosi per tutta la famiglia.

L’elettrodomestico permette, infatti, di godere di tutti i benefici della cottura a vapore e creare deliziose ricette molto semplici. La modalità d’uso è facilissima quindi è adatto sia agli chef più navigati che ai principianti in cucina.

La vaporiera è dotata di due ciotole movibili, realizzate in acciaio inossidabile, con un’enorme capienza di 6 litri e lavabili facilmente anche in lavastoviglie. È possibile programmare la cottura dei cibi grazie al timer digitale di 60 minuti con spegnimento automatico.

Il livello dell’acqua è visibile e, attraverso delle indicazioni molto intuitive, è possibile sapere quanta ne occorre per ogni ricetta. In tal caso, si può anche aggiungerne dell’altra durante la cottura attraverso un beccuccio apposito.

Ad oggi la Vaporiera marcata Tefal è in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto incredibile del 65%: potrete acquistare l’articolo da cucina a soli 66 euro, quindi a molto meno di metà prezzo, risparmiando ben 123 euro. Fate in fretta perché la promozione è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.