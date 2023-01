Pentola elettrica Electrolux per la cottura lenta dei cibi, IN OFFERTA

Questa pentola elettrica ti cambierà letteralmente la vita in cucina. Acquistala ora su Amazon approfittando dello sconto del 30%.

Ti piacerebbe tornare ai sapori di una volta, quelli che sentivi nella cucina della tua nonna. Anni fa il modo di cucinare era decisamente diverso da oggi, tutto avveniva più lentamente mentre oggi si va sempre di fretta anche quando si preparano i pasti. Per fare un salto nella cucina del passato e usufruire di tutti i vantaggi della cottura lenta oggi Electrolux ha ideato la pentola elettrica slow cooker. Puoi acquistarla ora su Amazon con uno sconto del 30% e pagarla solo 69,99 euro dal prezzo di partenza di 99,99 euro.

Una pentola in acciaio inox, con una capacità di 6,6 litri e ben 6 programmi predefiniti di cottura tra cui scegliere.

Con la pentola elettrica slow cooker, firmata Electrolux, preservi tutte le proprietà nutrizionali del cibo

La pentola elettrica slow cooker consente di trattiene le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti che usi per preparare i tuoi piatti preferiti. Questo contribuirà a renderli ancora più saporiti ma soprattutto più sani.

La capienza di ben 6,6 litri e la potenza di 235 watt sono le caratteristiche che ti permetteranno di cuocere qualsiasi tipo di ingredienti e tutte le porzioni che vuoi. Il corpo di questa pentola elettrica è in acciaio inossidabile mentre le maniglie sono realizzate in alluminio pressofuso. Il coperchio, invece, è in vetro per una visibilità ottimale all’interno della pentola senza la necessità di aprirla ogni volta che si vuole controllare la pietanza.

Electrolux ha pensato proprio a tutto inserendo ben 6 programmi di cottura predefiniti:

Low

Medium

High

Zuppe

Buffet

Keep Warm.

La possibilità di scelta del programma di cottura non solo consente di personalizzare il proprio piatto ma anche di cucinare ottime pietanza anche da coloro che non sono molto bravi in cucina.

