La trovata GENIALE per cucinare 2 tipi di pasta in una sola pentola!

Lui vuole sempre gli spaghetti e tu invece sei fan della pasta corta? Niente paura: arriva la pentola e l’accessorio definitivo che ti risolverà per sempre pranzi e cene! Scopri di più.

Ogni sera è la solita storia: tuo figlio vuole le pennette, tua figlia le linguine. Oppure: tu preferisci un bel piatto di fusilli, mentre lui è fissato con gli spaghetti. Per accontentare entrambi i gusti devi mettere su ogni volta due pentole, più la padella per il condimento… che disastro in cucina, e quante cose da lavare dopo! Da oggi c’è la pentola che ti svolterà la vita: Aeternum Divina Pastarella ha un doppio cestello che contiene in totale quasi 1kg di pasta, per accontentare i gusti di tutti!

Perfetta anche per il piano ad induzione e completamente in acciaio INOX 18/10, questa pentola per pasta ha una particolarità unica. Dispone di un cestello interno suddiviso in due parte che ti permette di cuocere contemporaneamente 2 tipi di formato di pasta differenti. Lavabile in lavastoviglie e adattabile a qualsiasi piano cottura.

I due cestelli si possono separare: va bene anche per tempi di cottura diversi

E se le tipologie di pasta che vuoi cuocere hanno tempi di cottura diversi? Beh, hai due possibilità. Una di queste è quella di mettere in una parte del cestello la pasta con il tempo di cottura più lungo e aggiungere la successiva calcolando la differenza. Se invece con la matematica non vai d’accordo… inserisci pure tutti e due i formati di pasta insieme e calcola il tempo di cottura di quella più breve: potrai estrarre un cestello alla volta in maniera semplice e immediata.

